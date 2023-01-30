Программа Культура на 30 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 30 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 30.01.2023



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва сегодняшняя

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Цецилия Нессельштраус

07:30 Новости культуры

07:35 Шигирский идол

08:15 Новости культуры

08:20 Три тайны адвоката Плевако

08:45 Предел возможного. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Таежные робинзоны». 1987

12:10 Роман в камне. Франция. Замок Шамбор

12:45 За спичками

14:20 Леонид Гайдай. И смех, и слезы...

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Предел возможного. 1-я серия

17:40 Первые в мире. Одиссея сибирского казака

17:55 Легендарные имена Большого театра. Елена Образцова

18:35 Древние сокровища Мьянмы. 1-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Алиса Коонен и её Зазеркалье

20:30 Острова. Леонид Куравлев

21:15 Сати. Нескучная классика... С Денисом Мацуевым

22:00 Жизнь Верди. 1-я серия

23:30 Рэгтайм, или Разорванное время. Батюшка Павел Груздев

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Таежные робинзоны». 1987

01:15 Цвет времени. Карандаш

01:25 Легендарные имена Большого театра. Елена Образцова

02:00 Роман в камне. Франция. Замок Шамбор

02:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 1-я серия

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.