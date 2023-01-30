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Программа Культура на 30 января 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Культура на 30 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Культура 30.01.2023

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва сегодняшняя
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Цецилия Нессельштраус
07:30 Новости культуры
07:35 Шигирский идол
08:15 Новости культуры
08:20 Три тайны адвоката Плевако
08:45 Предел возможного. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Таежные робинзоны». 1987
12:10 Роман в камне. Франция. Замок Шамбор
12:45 За спичками
14:20 Леонид Гайдай. И смех, и слезы...
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Предел возможного. 1-я серия
17:40 Первые в мире. Одиссея сибирского казака
17:55 Легендарные имена Большого театра. Елена Образцова
18:35 Древние сокровища Мьянмы. 1-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Алиса Коонен и её Зазеркалье
20:30 Острова. Леонид Куравлев
21:15 Сати. Нескучная классика... С Денисом Мацуевым
22:00 Жизнь Верди. 1-я серия
23:30 Рэгтайм, или Разорванное время. Батюшка Павел Груздев
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Таежные робинзоны». 1987
01:15 Цвет времени. Карандаш
01:25 Легендарные имена Большого театра. Елена Образцова
02:00 Роман в камне. Франция. Замок Шамбор
02:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 1-я серия
03:00 Перерыв в вещании

В программе возможны изменения.









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