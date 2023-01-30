Программа МИР на 30 января 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 30 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР 30.01.2023



05:00 След лисицы на камнях. 3-я и 4-я серии

06:35 Рыцарь нашего времени. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:50 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Кулинар-2. 11-я - 13-я серии

00:30 Наше кино. История большой любви

00:55 Дела судебные. Битва за будущее

01:40 Дела судебные. Новые истории

02:20 Свадьба

03:25 Комната старинных ключей. 1-я и 2-я серии



В программе возможны изменения.