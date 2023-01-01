Кино программа на сегодня



Программа передач телеканалов о кино на сегодня - Дом кино, Дом Кино Премиум, Родное кино, Наше Новое Кино, Кино ТВ, TV1000, TV1000 Русское кино и TV1000 Action.



Программа на сегодня 29 января 2023



Дом кино



03:40 Везучий случай

05:10 Только не они

06:40 Три богатыря и наследница престола

08:15 Три богатыря и Морской царь

09:40 Три богатыря и принцесса Египта

10:55 Три богатыря: Ход конем

12:15 Три богатыря на дальних берегах

13:30 Батя

15:00 Холоп

17:00 Сваты

23:30 Напарник

01:10 Парень с нашего кладбища

02:35 Всё и Сразу

04:10 Ехали два шофера



Дом Кино Премиум



04:30 Урфин Джюс возвращается

05:40 «Всё хорошо»

07:10 Давай разведемся!

08:40 Любовь без размера

10:20 Метод

21:20 Метод

01:00 Дурак

02:50 Люби их всех

04:25 На Париж



Родное кино



04:00 Пропавшая экспедиция. 2-я серия

05:10 Моя морячка

06:40 Блеф

08:50 Сын за отца

10:25 Москва - Кассиопея

12:00 Россия Молодая. 5-я серия

13:20 Россия Молодая. 6-я серия - «Здравствуй, кормщик!»

14:35 Россия Молодая. 7-я серия - «Нашествие»

15:50 Россия Молодая. 8-я серия

17:20 Россия Молодая. 9-я серия - «Ветер Балтии»

19:00 Три полуграции

21:20 24 часа

22:55 Три тополя на Плющихе

00:25 Россия Молодая. 1-я серия - «Морского дела старатели»

01:45 Россия Молодая. 2-я серия

03:20 Россия Молодая. 3-я серия - «Беда за бедой»

04:30 Хроника пикирующего бомбардировщика



Наше Новое Кино



05:00 Матч

07:20 Гудбай, Америка

09:15 Одесса

11:40 Хэппи-энд

13:35 Духless

15:30 Духless 2

17:30 Лётчик

19:30 Однажды в пустыне

21:45 Домик в сердце

23:30 Ночные стражи

01:20 Лев Яшин. Вратарь моей мечты

04:10 Дурак



Кино ТВ



04:50 Дивергент, глава 3: За стеной

06:40 Изгой

09:05 Как приручить дракона

10:40 Валериан и город тысячи планет

13:00 Восхождение Юпитер

15:00 Знамение

17:05 Война миров Z

19:00 Отряд самоубийц

21:00 Чудо-женщина

23:20 Лига справедливости

01:15 Другой мир

03:05 Другой мир-2: Эволюция

04:40 Посвящённый



TV1000



03:10 Человек дождя

05:30 Тру и Радужное королевство. Сезон 2. 9-я серия - «Перевёртыш»

06:55 Буба. Сезон 3. 15-я серия - «Волшебная лампа»

07:55 Роботы-поезда. Теневая энергия. Сезон 1. 20-я серия - «Новый гаджет Макси»

08:50 Изгой

11:20 Эдвард Руки-ножницы

13:15 Сонная лощина

15:05 Братья Гримм

17:10 Девять ярдов

19:00 Девять Ярдов-2

20:45 Малавита

22:50 Лучше не бывает

01:20 Капитан Филлипс

03:40 Паранойя



TV1000 Русское кино



03:40 Горько!-2

05:30 Пин-код. Сезон 1. 38-я серия - «В наилучшем виде»

07:25 Три кота. Сезон 1. 9-я серия - «Детектив»

08:25 Фиксики. Сезон 1. 15-я серия - «Деталька»

10:00 Склифосовский. Сезон 1. 16-я серия

10:50 Склифосовский. Сезон 1. 17-я серия

11:45 Склифосовский. Сезон 1. 18-я серия

12:40 Кухня в Париже

14:30 Кухня. Последняя битва

16:30 Маленький воин

18:05 Начать сначала

20:10 Марафон

22:05 Лена и справедливость

23:35 Молодой человек

01:30 Коробка

03:05 Выкрутасы



TV1000 Action



04:20 Перевозчик-3

06:00 Защитник

07:25 Городские легенды

09:10 Я знаю, что вы сделали прошлым летом

10:55 Я всё еще знаю, что вы сделали прошлым летом

12:35 Человек ноября

14:25 Великий уравнитель

16:45 Джон Уик-3

19:00 Гренландия

21:00 Отель Мумбаи: Противостояние

23:05 Выхода нет

00:45 Я знаю, что вы сделали прошлым летом

02:25 Я всё еще знаю, что вы сделали прошлым летом

04:00 Городские легенды



















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