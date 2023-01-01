Кино программа на сегодня

Программа передач телеканалов о кино на сегодня - Дом кино, Дом Кино Премиум, Родное кино, Наше Новое Кино, Кино ТВ, TV1000, TV1000 Русское кино и TV1000 Action.
Программа на сегодня 29 января 2023
Дом кино
03:40 Везучий случай
05:10 Только не они
06:40 Три богатыря и наследница престола
08:15 Три богатыря и Морской царь
09:40 Три богатыря и принцесса Египта
10:55 Три богатыря: Ход конем
12:15 Три богатыря на дальних берегах
13:30 Батя
15:00 Холоп
17:00 Сваты
23:30 Напарник
01:10 Парень с нашего кладбища
02:35 Всё и Сразу
04:10 Ехали два шофера
Дом Кино Премиум
04:30 Урфин Джюс возвращается
05:40 «Всё хорошо»
07:10 Давай разведемся!
08:40 Любовь без размера
10:20 Метод
21:20 Метод
01:00 Дурак
02:50 Люби их всех
04:25 На Париж
Родное кино
04:00 Пропавшая экспедиция. 2-я серия
05:10 Моя морячка
06:40 Блеф
08:50 Сын за отца
10:25 Москва - Кассиопея
12:00 Россия Молодая. 5-я серия
13:20 Россия Молодая. 6-я серия - «Здравствуй, кормщик!»
14:35 Россия Молодая. 7-я серия - «Нашествие»
15:50 Россия Молодая. 8-я серия
17:20 Россия Молодая. 9-я серия - «Ветер Балтии»
19:00 Три полуграции
21:20 24 часа
22:55 Три тополя на Плющихе
00:25 Россия Молодая. 1-я серия - «Морского дела старатели»
01:45 Россия Молодая. 2-я серия
03:20 Россия Молодая. 3-я серия - «Беда за бедой»
04:30 Хроника пикирующего бомбардировщика
Наше Новое Кино
05:00 Матч
07:20 Гудбай, Америка
09:15 Одесса
11:40 Хэппи-энд
13:35 Духless
15:30 Духless 2
17:30 Лётчик
19:30 Однажды в пустыне
21:45 Домик в сердце
23:30 Ночные стражи
01:20 Лев Яшин. Вратарь моей мечты
04:10 Дурак
Кино ТВ
04:50 Дивергент, глава 3: За стеной
06:40 Изгой
09:05 Как приручить дракона
10:40 Валериан и город тысячи планет
13:00 Восхождение Юпитер
15:00 Знамение
17:05 Война миров Z
19:00 Отряд самоубийц
21:00 Чудо-женщина
23:20 Лига справедливости
01:15 Другой мир
03:05 Другой мир-2: Эволюция
04:40 Посвящённый
TV1000
03:10 Человек дождя
05:30 Тру и Радужное королевство. Сезон 2. 9-я серия - «Перевёртыш»
06:55 Буба. Сезон 3. 15-я серия - «Волшебная лампа»
07:55 Роботы-поезда. Теневая энергия. Сезон 1. 20-я серия - «Новый гаджет Макси»
08:50 Изгой
11:20 Эдвард Руки-ножницы
13:15 Сонная лощина
15:05 Братья Гримм
17:10 Девять ярдов
19:00 Девять Ярдов-2
20:45 Малавита
22:50 Лучше не бывает
01:20 Капитан Филлипс
03:40 Паранойя
TV1000 Русское кино
03:40 Горько!-2
05:30 Пин-код. Сезон 1. 38-я серия - «В наилучшем виде»
07:25 Три кота. Сезон 1. 9-я серия - «Детектив»
08:25 Фиксики. Сезон 1. 15-я серия - «Деталька»
10:00 Склифосовский. Сезон 1. 16-я серия
10:50 Склифосовский. Сезон 1. 17-я серия
11:45 Склифосовский. Сезон 1. 18-я серия
12:40 Кухня в Париже
14:30 Кухня. Последняя битва
16:30 Маленький воин
18:05 Начать сначала
20:10 Марафон
22:05 Лена и справедливость
23:35 Молодой человек
01:30 Коробка
03:05 Выкрутасы
TV1000 Action
04:20 Перевозчик-3
06:00 Защитник
07:25 Городские легенды
09:10 Я знаю, что вы сделали прошлым летом
10:55 Я всё еще знаю, что вы сделали прошлым летом
12:35 Человек ноября
14:25 Великий уравнитель
16:45 Джон Уик-3
19:00 Гренландия
21:00 Отель Мумбаи: Противостояние
23:05 Выхода нет
00:45 Я знаю, что вы сделали прошлым летом
02:25 Я всё еще знаю, что вы сделали прошлым летом
04:00 Городские легенды