Программа ТВЦ на 1 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 1 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ 01.02.2023
04:40 Алексей Жарков. Эффект бабочки
05:20 Мой герой. Ирина Грибулина
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Мифы о статинах
08:35 Чужие грехи. 5-я серия
09:33 Чужие грехи. 6-я серия
10:40 Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!
11:30 События
11:50 Анна-детективъ-2. 37-я серия
12:45 Анна-детективъ-2. 38-я серия
13:40 Мой герой. Тимур Кизяков
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Петровка, 38
15:15 Свои. Сезон 2. 25-я серия
16:08 Свои. Сезон 2. 32-я серия
17:00 Актёрские драмы. Жизнь взаймы
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:25 Смерть на языке цветов. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 73-я серия
23:10 Сталинградская битва. Оборона
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Брежнев против Хрущева. Удар в спину
01:25 Знак качества. Как экономить
02:05 Битва за Германию
02:45 Осторожно, мошенники! Артель «Напрасный труд»
03:15 Анна-детективъ-2. 37-я серия
03:59 Анна-детективъ-2. 38-я серия
04:40 Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!
В программе возможны изменения.