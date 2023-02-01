Программа ТВЦ на 1 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 1 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 01.02.2023



04:40 Алексей Жарков. Эффект бабочки

05:20 Мой герой. Ирина Грибулина

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Мифы о статинах

08:35 Чужие грехи. 5-я серия

09:33 Чужие грехи. 6-я серия

10:40 Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!

11:30 События

11:50 Анна-детективъ-2. 37-я серия

12:45 Анна-детективъ-2. 38-я серия

13:40 Мой герой. Тимур Кизяков

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Петровка, 38

15:15 Свои. Сезон 2. 25-я серия

16:08 Свои. Сезон 2. 32-я серия

17:00 Актёрские драмы. Жизнь взаймы

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:25 Смерть на языке цветов. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 73-я серия

23:10 Сталинградская битва. Оборона

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Брежнев против Хрущева. Удар в спину

01:25 Знак качества. Как экономить

02:05 Битва за Германию

02:45 Осторожно, мошенники! Артель «Напрасный труд»

03:15 Анна-детективъ-2. 37-я серия

03:59 Анна-детективъ-2. 38-я серия

04:40 Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!



В программе возможны изменения.