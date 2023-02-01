Программа 5 канала на 1 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 1 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 01.02.2023



05:00 Известия

05:25 Без права на ошибку. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. Ночная палатка

10:25 Глухарь. Продолжение. Перелом

11:25 Глухарь. Продолжение. Палки

12:25 Глухарь. Продолжение. В особом порядке

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. В особом порядке

14:05 Глухарь. Продолжение. Хамелеон

15:05 Глухарь. Продолжение. Столкновение

16:05 Глухарь. Продолжение. Траур

17:05 Глухарь. Продолжение. Маски долой

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Продолжение. Маски долой

18:30 Глухарь. Продолжение. Потеря потерь

19:25 След. Братство

20:15 След. Мертвый чатланин

21:05 След. Все относительно

21:35 След. Важен каждый сантиметр

22:20 Великолепная пятёрка-5. Малиновый берет

23:10 Великолепная пятёрка-3. Ночной визит

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Под юбкой

01:15 След. Депозит 1

01:55 След. Депозит 2

02:40 Прокурорская проверка. Ребенок на двоих

03:35 Прокурорская проверка. Чужие здесь не ходят

04:30 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я серия



В программе возможны изменения.