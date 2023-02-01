Программа Домашний на сегодня, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Домашний на 1 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний сегодня 01.02.2023



04:50 6 кадров

05:10 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Новое чувство». «Ча-ча-ча»

13:10 Порча. Орудие убийства

13:40 Знахарка. Надежда

14:15 Верну любимого. За туманами

14:50 Присяжная. 1-я - 4-я серии

19:00 Чужое счастье. 1-я - 4-я серии

22:55 Порча. Орудие убийства

23:30 Знахарка. Надежда

00:00 Верну любимого. За туманами

00:35 Напарницы. 17-я - 20-я серии

03:45 Давай разведёмся!

04:35 6 кадров



В программе возможны изменения.



















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