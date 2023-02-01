Программа Матч ТВ на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 1 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ сегодня 01.02.2023
05:00 Всё о главном
05:30 Третий тайм
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. А. Поветкин - М. Чарр
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Большой хоккей
13:50 Вид сверху
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
16:25 Магия большого спорта
16:55 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»
17:50 Новости
17:55 Прыжки в воду. Кубок России. Прямой эфир
19:35 Все на Матч!
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - МБА (Москва). Прямой эфир
21:55 Все на Матч!
22:25 Новости
22:30 Короли. Плоть и кровь
23:45 Матч! Парад
00:15 Все на Матч!
01:00 Специальный репортаж
01:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)
03:20 Новости
03:25 Прыжки в воду. Кубок России
В программе возможны изменения.