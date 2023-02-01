Программа Матч ТВ на сегодня, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Матч ТВ на 1 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ сегодня 01.02.2023



05:00 Всё о главном

05:30 Третий тайм

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. А. Поветкин - М. Чарр

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Большой хоккей

13:50 Вид сверху

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

16:25 Магия большого спорта

16:55 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»

17:50 Новости

17:55 Прыжки в воду. Кубок России. Прямой эфир

19:35 Все на Матч!

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - МБА (Москва). Прямой эфир

21:55 Все на Матч!

22:25 Новости

22:30 Короли. Плоть и кровь

23:45 Матч! Парад

00:15 Все на Матч!

01:00 Специальный репортаж

01:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)

03:20 Новости

03:25 Прыжки в воду. Кубок России



В программе возможны изменения.



















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