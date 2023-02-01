Программа Звезда на 1 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 1 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 01.02.2023



03:35 Офицеры. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Ожидание полковника Шалыгина

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Офицеры. Одна судьба на двоих. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Офицеры. Одна судьба на двоих. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Курляндия

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Предварительное расследование

01:15 Тройная проверка

02:45 Влюбленные в небо

03:10 Сделано в СССР

03:25 Офицеры. Одна судьба на двоих. 1-я и 2-я серии



В программе возможны изменения.