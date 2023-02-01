Программа Звезда на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 1 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда сегодня 01.02.2023
03:35 Офицеры. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Ожидание полковника Шалыгина
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Офицеры. Одна судьба на двоих. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Офицеры. Одна судьба на двоих. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Курляндия
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Предварительное расследование
01:15 Тройная проверка
02:45 Влюбленные в небо
03:10 Сделано в СССР
03:25 Офицеры. Одна судьба на двоих. 1-я и 2-я серии
В программе возможны изменения.