Программа Культура на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 1 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Культура сегодня 01.02.2023
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Мышкин затейливый
07:00 Новости культуры
07:05 Монологи великого Дуни. Фильм 2-й
07:30 Новости культуры
07:35 Древние сокровища Мьянмы. 2-я серия
08:25 Новости культуры
08:30 Первые в мире. «Буран» Лозино-Лозинского
08:45 Предел возможного. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «От сердца к сердцу». Фильм-концерт. 1980
11:50 Библиотека Петра: слово и дело
12:15 Жизнь Верди. 2-я серия
13:45 Искусственный отбор
14:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 2-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Франциск Ассизский «Похвала творениям»
15:50 Белая студия
16:35 Предел возможного. 3-я серия
17:45 Первые в мире. Александр Максимов. Тайны стволовых клеток
18:00 Легендарные имена Большого театра. Иван Петров
18:35 Друиды. Тайна кельтских жрецов
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Евгений Шварц. Сказка со счастливым концом
20:30 Абсолютный слух
21:15 Власть факта. Чили: чудо и компромисс
22:00 Жизнь Верди. 3-я серия
23:30 Рэгтайм, или Разорванное время. У каждого свой рай
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «От сердца к сердцу». Фильм-концерт. 1980
00:55 Дом на гульваре
01:50 Легендарные имена Большого театра. Евгений Нестеренко
02:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 3-я серия
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.