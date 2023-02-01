Программа Культура на сегодня, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Культура на 1 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура сегодня 01.02.2023



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Мышкин затейливый

07:00 Новости культуры

07:05 Монологи великого Дуни. Фильм 2-й

07:30 Новости культуры

07:35 Древние сокровища Мьянмы. 2-я серия

08:25 Новости культуры

08:30 Первые в мире. «Буран» Лозино-Лозинского

08:45 Предел возможного. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «От сердца к сердцу». Фильм-концерт. 1980

11:50 Библиотека Петра: слово и дело

12:15 Жизнь Верди. 2-я серия

13:45 Искусственный отбор

14:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 2-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Франциск Ассизский «Похвала творениям»

15:50 Белая студия

16:35 Предел возможного. 3-я серия

17:45 Первые в мире. Александр Максимов. Тайны стволовых клеток

18:00 Легендарные имена Большого театра. Иван Петров

18:35 Друиды. Тайна кельтских жрецов

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Евгений Шварц. Сказка со счастливым концом

20:30 Абсолютный слух

21:15 Власть факта. Чили: чудо и компромисс

22:00 Жизнь Верди. 3-я серия

23:30 Рэгтайм, или Разорванное время. У каждого свой рай

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «От сердца к сердцу». Фильм-концерт. 1980

00:55 Дом на гульваре

01:50 Легендарные имена Большого театра. Евгений Нестеренко

02:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 3-я серия

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.



















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