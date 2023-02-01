Программа Пятница на сегодня, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Пятница на 1 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница сегодня 01.02.2023



05:00 Зов крови. Сезон 2. 2-я серия - «Анжелика Косполова»

05:30 Пятница News. 16-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой« для Сергея Жукова»

07:10 Гастротур. Сезон 2. 5-я серия - «Екатеринбург»

08:00 На ножах. Сезон 1. 13-я серия - «Химки. Репин»

09:00 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»

10:00 Зовите шефа. Сезон 1. 1-я серия - «Сочи. Panorama»

10:50 Зовите шефа. Сезон 1. 3-я серия - «Адлер. Веранда»

11:20 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»

12:30 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»

13:30 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»

14:30 На ножах. Сезон 2. 17-я серия - «Пермь. Dedushka»

15:40 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»

16:40 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»

17:40 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

19:00 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»

20:00 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

21:10 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»

22:40 Молодые ножи. Сезон 1. 12-я серия

23:40 Мисс Конгениальность-2: Прекрасна и опасна

01:40 Пятница News. 18-я серия

02:10 Древние. Сезон 5. 3-я серия

02:50 Древние. Сезон 5. 4-я серия

03:30 Древние. Сезон 5. 5-я серия

04:10 Пятница News. 17-я серия

04:30 Простоквашино. Сезон 1. 41-я серия

04:35 Простоквашино. Сезон 1. 12-я серия

04:45 Простоквашино. Сезон 1. 13-я серия

04:50 Простоквашино. Сезон 1. 14-я серия



В программе возможны изменения.



















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