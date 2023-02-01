Программа Пятница на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 1 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Пятница сегодня 01.02.2023
05:00 Зов крови. Сезон 2. 2-я серия - «Анжелика Косполова»
05:30 Пятница News. 16-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой« для Сергея Жукова»
07:10 Гастротур. Сезон 2. 5-я серия - «Екатеринбург»
08:00 На ножах. Сезон 1. 13-я серия - «Химки. Репин»
09:00 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»
10:00 Зовите шефа. Сезон 1. 1-я серия - «Сочи. Panorama»
10:50 Зовите шефа. Сезон 1. 3-я серия - «Адлер. Веранда»
11:20 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»
12:30 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»
13:30 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»
14:30 На ножах. Сезон 2. 17-я серия - «Пермь. Dedushka»
15:40 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»
16:40 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»
17:40 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
19:00 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»
20:00 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
21:10 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»
22:40 Молодые ножи. Сезон 1. 12-я серия
23:40 Мисс Конгениальность-2: Прекрасна и опасна
01:40 Пятница News. 18-я серия
02:10 Древние. Сезон 5. 3-я серия
02:50 Древние. Сезон 5. 4-я серия
03:30 Древние. Сезон 5. 5-я серия
04:10 Пятница News. 17-я серия
04:30 Простоквашино. Сезон 1. 41-я серия
04:35 Простоквашино. Сезон 1. 12-я серия
04:45 Простоквашино. Сезон 1. 13-я серия
04:50 Простоквашино. Сезон 1. 14-я серия
В программе возможны изменения.