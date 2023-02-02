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Программа 1 канала на 2 февраля 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма 1 канала на 2 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач 1 канал 02.02.2023

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Пробуждение». 4-я серия
22:45 Большая игра
00:00 Краткий курс счастливой жизни. 16-я серия
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ

В программе возможны изменения.









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