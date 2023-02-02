Программа 1 канала на 2 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 1 канала на 2 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 02.02.2023



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Пробуждение». 4-я серия

22:45 Большая игра

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 16-я серия

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



В программе возможны изменения.