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Программа ТВЦ на 2 февраля 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма ТВЦ на 2 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТВЦ 02.02.2023

04:40 Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!
05:20 Мой герой. Тимур Кизяков
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... «Всё о гормонах», 3-я часть
08:35 Чужие грехи. 7-я серия
09:34 Чужие грехи. 8-я серия
10:40 Семён Фарада. Непутёвый кумир
11:30 События
11:50 Анна-детективъ-2. 39-я серия
12:46 Анна-детективъ-2. 40-я серия
13:40 Мой герой. Андрей Чернышов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Петровка, 38
15:15 Свои. Сезон 2. 27-я серия
16:09 Свои. Сезон 2. 28-я серия
17:00 Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые
17:50 События
18:10 Почти семейный детектив. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Когда жена старше
23:10 Сталинградская битва. Контрудар
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Приговор. Шакро Молодой
01:25 Тайны советской номенклатуры
02:05 Шпион в темных очках
02:45 Осторожно, мошенники! Дети-звери
03:15 Анна-детективъ-2. 39-я серия
04:00 Анна-детективъ-2. 40-я серия
04:45 Семён Фарада. Непутёвый кумир

В программе возможны изменения.









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