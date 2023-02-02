Программа ТВЦ на 2 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 2 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 02.02.2023



04:40 Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!

05:20 Мой герой. Тимур Кизяков

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... «Всё о гормонах», 3-я часть

08:35 Чужие грехи. 7-я серия

09:34 Чужие грехи. 8-я серия

10:40 Семён Фарада. Непутёвый кумир

11:30 События

11:50 Анна-детективъ-2. 39-я серия

12:46 Анна-детективъ-2. 40-я серия

13:40 Мой герой. Андрей Чернышов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Петровка, 38

15:15 Свои. Сезон 2. 27-я серия

16:09 Свои. Сезон 2. 28-я серия

17:00 Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые

17:50 События

18:10 Почти семейный детектив. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Когда жена старше

23:10 Сталинградская битва. Контрудар

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Приговор. Шакро Молодой

01:25 Тайны советской номенклатуры

02:05 Шпион в темных очках

02:45 Осторожно, мошенники! Дети-звери

03:15 Анна-детективъ-2. 39-я серия

04:00 Анна-детективъ-2. 40-я серия

04:45 Семён Фарада. Непутёвый кумир



В программе возможны изменения.