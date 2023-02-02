Программа 5 канала на 2 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 2 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 02.02.2023



05:00 Известия

05:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я - 4-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. Траур

10:25 Глухарь. Продолжение. Маски долой

11:25 Глухарь. Продолжение. Потеря потерь

12:25 Глухарь. Продолжение. Люди и звери

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. Люди и звери

14:05 Глухарь. Продолжение. Жизнь взаймы

15:05 Глухарь. Продолжение. Наследство

16:05 Глухарь. Продолжение. Опьянение

17:05 Глухарь. Продолжение. Гений

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Продолжение. Гений

18:30 Глухарь. Продолжение. Тьма

19:25 След. Нехорошая тропинка

20:15 След. Машинка времени

21:00 След. Выкуп за невесту

21:35 След. Искра

22:20 Великолепная пятёрка-5. Цена победы

23:10 Великолепная пятёрка-3. Роковая училка

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Несветская львица

01:15 След. Изгои

01:55 След. Я боюсь сказать

02:30 След. Человек-невидимка

03:10 Прокурорская проверка. Спасите наши души

04:00 Прокурорская проверка. Закон бумеранга



В программе возможны изменения.