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Программа 5 канала на 2 февраля 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма 5 канала на 2 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач 5 канал 02.02.2023

05:00 Известия
05:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я - 4-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. Траур
10:25 Глухарь. Продолжение. Маски долой
11:25 Глухарь. Продолжение. Потеря потерь
12:25 Глухарь. Продолжение. Люди и звери
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. Люди и звери
14:05 Глухарь. Продолжение. Жизнь взаймы
15:05 Глухарь. Продолжение. Наследство
16:05 Глухарь. Продолжение. Опьянение
17:05 Глухарь. Продолжение. Гений
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Продолжение. Гений
18:30 Глухарь. Продолжение. Тьма
19:25 След. Нехорошая тропинка
20:15 След. Машинка времени
21:00 След. Выкуп за невесту
21:35 След. Искра
22:20 Великолепная пятёрка-5. Цена победы
23:10 Великолепная пятёрка-3. Роковая училка
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Несветская львица
01:15 След. Изгои
01:55 След. Я боюсь сказать
02:30 След. Человек-невидимка
03:10 Прокурорская проверка. Спасите наши души
04:00 Прокурорская проверка. Закон бумеранга

В программе возможны изменения.









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