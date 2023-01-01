Программа Матч ТВ на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 2 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ сегодня
05:00 Голевая неделя
05:30 Здоровый образ. Баскетбол
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. Д. Бивол - Ф. Валера
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Ты в бане!
13:50 Футбол на все времена
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
15:55 Тайский бокс. Muay Thai Factory. А. Вахитов - П. Тауре. Б. Исаев - А. Мачадо. Прямой эфир
17:55 Все на Матч!
18:25 Прыжки в воду. Кубок России. Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:25 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
22:25 Новости
22:30 Короли. Воля к победе
23:45 Матч! Парад
00:15 Все на Матч!
01:00 Специальный репортаж
01:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
03:20 Новости
03:25 Прыжки в воду. Кубок России
В программе возможны изменения.