Программа Матч ТВ на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 2 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ сегодня



05:00 Голевая неделя

05:30 Здоровый образ. Баскетбол

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. Д. Бивол - Ф. Валера

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Ты в бане!

13:50 Футбол на все времена

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

15:55 Тайский бокс. Muay Thai Factory. А. Вахитов - П. Тауре. Б. Исаев - А. Мачадо. Прямой эфир

17:55 Все на Матч!

18:25 Прыжки в воду. Кубок России. Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:25 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

22:25 Новости

22:30 Короли. Воля к победе

23:45 Матч! Парад

00:15 Все на Матч!

01:00 Специальный репортаж

01:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

03:20 Новости

03:25 Прыжки в воду. Кубок России



В программе возможны изменения.