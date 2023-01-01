Программа Звезда на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 2 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда сегодня



03:25 Офицеры. Одна судьба на двоих. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Горячий снег

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Офицеры. Одна судьба на двоих. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Офицеры. Одна судьба на двоих. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Сандомирский плацдарм

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Сталинградское Евангелие Ивана Павлова

00:55 Горячий снег

02:35 Ожидание полковника Шалыгина

03:40 Москва - фронту

04:20 Живые строки войны

04:45 Офицеры. Одна судьба на двоих. 5-я и 6-я серии



В программе возможны изменения.