Программа Звезда на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 2 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда сегодня
03:25 Офицеры. Одна судьба на двоих. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Горячий снег
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Офицеры. Одна судьба на двоих. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Офицеры. Одна судьба на двоих. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Сандомирский плацдарм
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Сталинградское Евангелие Ивана Павлова
00:55 Горячий снег
02:35 Ожидание полковника Шалыгина
03:40 Москва - фронту
04:20 Живые строки войны
04:45 Офицеры. Одна судьба на двоих. 5-я и 6-я серии
В программе возможны изменения.