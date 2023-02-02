Программа Культура на 2 февраля 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Культура на 2 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 02.02.2023



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Тимирязевская академия

07:00 Новости культуры

07:05 Монологи великого Дуни. Фильм 3-й

07:30 Новости культуры

07:35 «Свидетели времени. Евгений Куропатков. Монолог о времени и о себе». 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

08:30 Цвет времени. Николай Ге

08:40 Предел возможного. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Мастера экрана. Светлана Крючкова«. 1985

12:15 Жизнь Верди. 3-я серия

13:45 Больше, чем любовь. 85 лет со дня рождения Александра Чудакова

14:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 3-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - Россия! Мир деревянного зодчества Русского Севера

15:50 2 Верник 2. Наталия Белохвостикова

16:35 Предел возможного. 4-я серия

17:55 Легендарные имена Большого театра. Евгений Нестеренко

18:35 «Свидетели времени. Евгений Куропатков. Монолог о времени и о себе». 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 «План генерала Ватутина». 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

20:55 «Живые и мертвые. «Солдатами не рождаются». По роману Константина Симонова. 80-й годовщине победы в Сталинградской битве посвящается...

22:00 Жизнь Верди. 4-я серия

23:30 Рэгтайм, или Разорванное время. Академик Лихачёв в компании достойных людей

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Мастера экрана. Светлана Крючкова». 1985

01:25 Легендарные имена Большого театра. Владимир Атлантов

02:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 4-я серия

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.



















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