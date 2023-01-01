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Программа Культура на сегодня, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Культура на 2 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Культура сегодня

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Тимирязевская академия
07:00 Новости культуры
07:05 Монологи великого Дуни. Фильм 3-й
07:30 Новости культуры
07:35 «Свидетели времени. Евгений Куропатков. Монолог о времени и о себе». 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
08:30 Цвет времени. Николай Ге
08:40 Предел возможного. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Мастера экрана. Светлана Крючкова«. 1985
12:15 Жизнь Верди. 3-я серия
13:45 Больше, чем любовь. 85 лет со дня рождения Александра Чудакова
14:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 3-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! Мир деревянного зодчества Русского Севера
15:50 2 Верник 2. Наталия Белохвостикова
16:35 Предел возможного. 4-я серия
17:55 Легендарные имена Большого театра. Евгений Нестеренко
18:35 «Свидетели времени. Евгений Куропатков. Монолог о времени и о себе». 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «План генерала Ватутина». 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
20:55 «Живые и мертвые. «Солдатами не рождаются». По роману Константина Симонова. 80-й годовщине победы в Сталинградской битве посвящается...
22:00 Жизнь Верди. 4-я серия
23:30 Рэгтайм, или Разорванное время. Академик Лихачёв в компании достойных людей
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Мастера экрана. Светлана Крючкова». 1985
01:25 Легендарные имена Большого театра. Владимир Атлантов
02:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 4-я серия
03:00 Перерыв в вещании

В программе возможны изменения.









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