Программа Пятница на 2 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 2 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Пятница 02.02.2023
05:00 Пятница News. 17-я серия
05:30 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды» для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»
06:30 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди» для Ани Хилькевич»
07:50 Гастротур. Сезон 2. 6-я серия - «Казань»
08:50 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»
09:50 На ножах. Сезон 7. 6-я серия - «Оренбург. Basement»
10:50 Четыре свадьбы. Сезон 1. 4-я серия
12:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 3-я серия - «Женя и Лиза»
14:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 29-я серия
15:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 27-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия
20:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия
22:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 28-я серия
00:20 Настя, соберись! Сезон 1. 1-я серия
00:50 Настя, соберись! Сезон 1. 2-я серия
01:30 Настя, соберись! Сезон 1. 3-я серия
02:10 Пятница News. 19-я серия
02:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 3-я серия - «Домодедово. Парк отель»
03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 15-я серия - «Свердлово. Дафна»
04:20 Пятница News. 18-я серия
04:40 Простоквашино. Сезон 1. 41-я серия
04:45 Простоквашино. Сезон 1. 12-я серия
04:55 Простоквашино. Сезон 1. 13-я серия
В программе возможны изменения.