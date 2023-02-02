Программа Пятница на 2 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 2 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница 02.02.2023



05:00 Пятница News. 17-я серия

05:30 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды» для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»

06:30 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди» для Ани Хилькевич»

07:50 Гастротур. Сезон 2. 6-я серия - «Казань»

08:50 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»

09:50 На ножах. Сезон 7. 6-я серия - «Оренбург. Basement»

10:50 Четыре свадьбы. Сезон 1. 4-я серия

12:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 3-я серия - «Женя и Лиза»

14:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 29-я серия

15:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 27-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия

20:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия

22:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 28-я серия

00:20 Настя, соберись! Сезон 1. 1-я серия

00:50 Настя, соберись! Сезон 1. 2-я серия

01:30 Настя, соберись! Сезон 1. 3-я серия

02:10 Пятница News. 19-я серия

02:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 3-я серия - «Домодедово. Парк отель»

03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 15-я серия - «Свердлово. Дафна»

04:20 Пятница News. 18-я серия

04:40 Простоквашино. Сезон 1. 41-я серия

04:45 Простоквашино. Сезон 1. 12-я серия

04:55 Простоквашино. Сезон 1. 13-я серия



В программе возможны изменения.