Программа МИР на 2 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 2 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР 02.02.2023
05:00 Станица. 9-я - 12-я серии
08:05 Горячий снег
10:00 Новости
10:20 «Сталинградская битва: «Генерал-штурм» против фельдмаршала по кличке «Сатрап»
11:10 Летят журавли
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:50 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Кулинар-2. 18-я - 20-я серии
00:30 Наше кино. Неувядающие. К юбилею И. Кваши
00:55 Дела судебные. Битва за будущее
01:40 Дела судебные. Новые истории
02:20 Остров сокровищ
03:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе возможны изменения.