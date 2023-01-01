Программа МИР на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 2 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР сегодня



05:00 Станица. 9-я - 12-я серии

08:05 Горячий снег

10:00 Новости

10:20 «Сталинградская битва: «Генерал-штурм» против фельдмаршала по кличке «Сатрап»

11:10 Летят журавли

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:50 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Кулинар-2. 18-я - 20-я серии

00:30 Наше кино. Неувядающие. К юбилею И. Кваши

00:55 Дела судебные. Битва за будущее

01:40 Дела судебные. Новые истории

02:20 Остров сокровищ

03:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе возможны изменения.