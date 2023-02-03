Программа Россия 1 на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 3 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Россия 1 сегодня 03.02.2023
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов
23:55 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
01:30 Французы под Москвой
В программе возможны изменения.