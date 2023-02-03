Программа ТВЦ на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 3 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ сегодня 03.02.2023



04:45 Семён Фарада. Непутёвый кумир

05:20 Мой герой. Андрей Чернышов

06:00 Настроение

08:20 Моя звезда. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Моя звезда. 4-я серия

12:35 На одном дыхании. 1-я серия

13:34 На одном дыхании. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 На одном дыхании. 3-я серия

15:58 На одном дыхании. 4-я серия

17:00 Актёрские драмы. Старость не радость

17:50 События

18:10 Под прицелом любви

20:10 Дальнобойщик. 1-я серия

21:08 Дальнобойщик. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. И о погоде

00:40 Сицилианская защита

02:10 Петровка, 38

02:25 Северное сияние. Древо колдуна. 1-я серия

03:10 Северное сияние. Древо колдуна. 2-я серия

03:55 Соната для горничной. 1-я серия

04:40 Соната для горничной. 2-я серия



В программе возможны изменения.