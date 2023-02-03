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Программа ТВЦ на сегодня, телепрограмма на весь день



Телепрограмма ТВЦ на 3 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТВЦ сегодня 03.02.2023


04:45 Семён Фарада. Непутёвый кумир
05:20 Мой герой. Андрей Чернышов
06:00 Настроение
08:20 Моя звезда. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Моя звезда. 4-я серия
12:35 На одном дыхании. 1-я серия
13:34 На одном дыхании. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 На одном дыхании. 3-я серия
15:58 На одном дыхании. 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Старость не радость
17:50 События
18:10 Под прицелом любви
20:10 Дальнобойщик. 1-я серия
21:08 Дальнобойщик. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. И о погоде
00:40 Сицилианская защита
02:10 Петровка, 38
02:25 Северное сияние. Древо колдуна. 1-я серия
03:10 Северное сияние. Древо колдуна. 2-я серия
03:55 Соната для горничной. 1-я серия
04:40 Соната для горничной. 2-я серия

В программе возможны изменения.









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