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Программа 5 канала на сегодня, телепрограмма на весь день



Телепрограмма 5 канала на 3 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач 5 канал сегодня 03.02.2023


05:00 Известия
05:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 5-я - 8-я серии
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. Опьянение
10:25 Глухарь. Продолжение. Гений
11:25 Глухарь. Продолжение. Тьма
12:25 Глухарь. Продолжение. «Глухарь новогодний. Приходи, Новый год!», 1-я серия
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. «Глухарь новогодний. Приходи, Новый год!», 1-я серия
13:55 Глухарь. Продолжение. «Глухарь новогодний. Приходи, Новый год!», 2-я серия
14:55 Глухарь. Возвращение. Пятницкий
16:00 Глухарь. Возвращение. Заочница
17:05 Глухарь. Возвращение. Семейный очаг
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Возвращение. Семейный очаг
18:30 Глухарь. Возвращение. Серёжа
19:30 След. Честь дороже жизни
20:15 След. У смерти много работы
21:05 След. Пикник
21:40 След. Жди и надейся
22:25 След. Жирная корова
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Запретная любовь Софи Лорен
00:55 Великолепная пятёрка-5. Язык цветов
01:30 Великолепная пятёрка-3. Убийца
02:10 Великолепная пятёрка-5. Открытие сезона
02:50 Великолепная пятёрка-3. Двойной оборот
03:25 Великолепная пятёрка-5. Малиновый берет
04:05 Великолепная пятёрка-3. Ночной визит

В программе возможны изменения.









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