Программа Матч ТВ на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 3 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ сегодня 03.02.2023
05:00 География спорта. Дальний Восток
05:30 Здоровый образ. Хоккей
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. Льюис - Спивак. Перед боем
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Лица страны. Арсен Галстян
13:20 Магия большого спорта
13:50 Футбол на все времена
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Краснодар» - «Сочи». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
22:25 Новости
22:30 Короли. Чемпион никогда не сдаётся
23:45 Матч! Парад
00:15 Все на Матч!
01:00 Лица страны. Арсен Галстян
01:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) - «Урал» (Уфа)
03:20 Новости
03:25 Прыжки в воду. Кубок России
В программе возможны изменения.