Программа Матч ТВ на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 3 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ сегодня 03.02.2023



05:00 География спорта. Дальний Восток

05:30 Здоровый образ. Хоккей

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. Льюис - Спивак. Перед боем

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Лица страны. Арсен Галстян

13:20 Магия большого спорта

13:50 Футбол на все времена

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Краснодар» - «Сочи». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

22:25 Новости

22:30 Короли. Чемпион никогда не сдаётся

23:45 Матч! Парад

00:15 Все на Матч!

01:00 Лица страны. Арсен Галстян

01:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) - «Урал» (Уфа)

03:20 Новости

03:25 Прыжки в воду. Кубок России



В программе возможны изменения.