Программа Звезда на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 3 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда сегодня 03.02.2023



04:45 Офицеры. Одна судьба на двоих. 5-я и 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Сталинградская битва. 1-я - 4-я серии

12:45 Легенда для оперши. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Легенда для оперши. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Легенда для оперши. 1-я - 4-я серии

17:35 Право на помилование. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Право на помилование. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Родион Газманов

00:00 Меченый атом

01:50 Правда лейтенанта Климова

03:20 Беспокойное хозяйство

04:50 Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт



В программе возможны изменения.