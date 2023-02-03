Программа Звезда на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 3 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда сегодня 03.02.2023
04:45 Офицеры. Одна судьба на двоих. 5-я и 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Сталинградская битва. 1-я - 4-я серии
12:45 Легенда для оперши. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Легенда для оперши. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Легенда для оперши. 1-я - 4-я серии
17:35 Право на помилование. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Право на помилование. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Родион Газманов
00:00 Меченый атом
01:50 Правда лейтенанта Климова
03:20 Беспокойное хозяйство
04:50 Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт
В программе возможны изменения.