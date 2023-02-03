Программа Культура на 3 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 3 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Культура 03.02.2023
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва шоколадная
07:00 Новости культуры
07:05 Монологи великого Дуни. Фильм 4-й
07:30 Новости культуры
07:35 Друиды. Тайна кельтских жрецов
08:30 Новости культуры
08:35 Первые в мире. Александр Максимов. Тайны стволовых клеток
08:50 Предел возможного. 5-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Спектакль «Лица»
11:25 Забытое ремесло. Половой
11:40 Острова. Эдуард Володарский
12:20 Жизнь Верди. 4-я серия
13:50 Власть факта. Чили: чудо и компромисс
14:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 4-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Куршская коса
15:35 Энигма. Андрей Золотов. Беседа о Мравинском
16:20 Первые в мире. Юрий Оганесян. Продолжатель Менделеева
16:35 Предел возможного. 5-я серия
17:45 Легендарные имена Большого театра. Владимир Атлантов
18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Исаак Бабель. Музыка слова
20:10 Линия жизни. Анна Якунина
21:05 «Зимний вечер в Гаграх». В чечетке главное - кураж!»
21:45 Зимний вечер в Гаграх
23:15 2 Верник 2. Евгения Крюкова и Никита Кологривый
00:05 Новости культуры
00:25 Двойная жизнь Вероники
02:05 Эйнштейны от природы. 5-я серия
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.