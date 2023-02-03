Программа Культура на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 3 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура сегодня 03.02.2023



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва шоколадная

07:00 Новости культуры

07:05 Монологи великого Дуни. Фильм 4-й

07:30 Новости культуры

07:35 Друиды. Тайна кельтских жрецов

08:30 Новости культуры

08:35 Первые в мире. Александр Максимов. Тайны стволовых клеток

08:50 Предел возможного. 5-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Спектакль «Лица»

11:25 Забытое ремесло. Половой

11:40 Острова. Эдуард Володарский

12:20 Жизнь Верди. 4-я серия

13:50 Власть факта. Чили: чудо и компромисс

14:30 Театральная летопись. К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 4-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Куршская коса

15:35 Энигма. Андрей Золотов. Беседа о Мравинском

16:20 Первые в мире. Юрий Оганесян. Продолжатель Менделеева

16:35 Предел возможного. 5-я серия

17:45 Легендарные имена Большого театра. Владимир Атлантов

18:45 Царская ложа

19:30 Новости культуры

19:45 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Исаак Бабель. Музыка слова

20:10 Линия жизни. Анна Якунина

21:05 «Зимний вечер в Гаграх». В чечетке главное - кураж!»

21:45 Зимний вечер в Гаграх

23:15 2 Верник 2. Евгения Крюкова и Никита Кологривый

00:05 Новости культуры

00:25 Двойная жизнь Вероники

02:05 Эйнштейны от природы. 5-я серия

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.