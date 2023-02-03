Программа Пятница на 3 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 3 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Пятница 03.02.2023
05:00 Пятница News. 18-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»
06:30 Кондитер. Сезон 5. 3-я серия - «Торт «Венецианский карнавал» для Глюкозы»
07:30 Гастротур. Сезон 2. 7-я серия - «Владимир и Суздаль»
08:20 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»
09:30 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»
10:30 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»
11:40 Битва шефов. Сезон 2. 1-я серия
13:50 Такси
15:40 Такси-2
17:20 Такси-3
19:00 Сеструха. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
20:30 Разлом Сан-Андреас
22:30 Исходный код
00:20 Гаттака
02:10 Пятница News. 20-я серия
02:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 7-я серия - «Москва. Мост»
03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 13-я серия - «Новороссийск. Изумрудный»
04:30 Пятница News. 19-я серия
04:50 Простоквашино. Сезон 1. 17-я серия
В программе возможны изменения.