Программа Пятница на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 3 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница сегодня 03.02.2023



05:00 Пятница News. 18-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»

06:30 Кондитер. Сезон 5. 3-я серия - «Торт «Венецианский карнавал» для Глюкозы»

07:30 Гастротур. Сезон 2. 7-я серия - «Владимир и Суздаль»

08:20 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»

09:30 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»

10:30 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»

11:40 Битва шефов. Сезон 2. 1-я серия

13:50 Такси

15:40 Такси-2

17:20 Такси-3

19:00 Сеструха. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

20:30 Разлом Сан-Андреас

22:30 Исходный код

00:20 Гаттака

02:10 Пятница News. 20-я серия

02:40 На ножах. Отели. Сезон 1. 7-я серия - «Москва. Мост»

03:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 13-я серия - «Новороссийск. Изумрудный»

04:30 Пятница News. 19-я серия

04:50 Простоквашино. Сезон 1. 17-я серия



В программе возможны изменения.