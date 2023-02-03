Программа МИР на 3 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 3 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР 03.02.2023
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:40 Кулинар-2
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:50 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:45 Гараж
21:40 Дети понедельника
23:25 Не было печали
00:35 Американская дочь
02:05 Сердца четырех
03:40 Закон жизни
В программе возможны изменения.