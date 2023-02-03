Программа МИР на 3 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 3 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР 03.02.2023



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:40 Кулинар-2

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:50 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:45 Гараж

21:40 Дети понедельника

23:25 Не было печали

00:35 Американская дочь

02:05 Сердца четырех

03:40 Закон жизни



В программе возможны изменения.