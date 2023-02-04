Программа передач, ТВ программа на 4 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на субботу 4 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 04.02.2023



1 канал



00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Самогонщики». К 100-летию великого режиссера Леонида Гайдая

10:35 Леонид Гайдай. Все бриллианты короля комедии

11:40 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

13:15 Как Иван Васильевич менял профессию

14:10 12 стульев

17:15 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

18:00 Вечерние новости

18:20 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

19:10 Сегодня вечером. Леонид Гайдай

20:50 Пес Барбос и необычный кросс

21:00 Время

21:35 «Снова вместе. Ледниковый период». Финал

00:15 Бой претендентов на титул чемпиона мира. Прямой эфир. А. Батыргазиев (Россия) - Х. Корралес (Панама)

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Воронежская область. Моцарелла

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Только ты. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Дуэты шансона

20:00 Вести

21:00 Нарисуй меня счастливой

00:30 Доктор Улитка

03:50 Леший



ТВЦ



04:40 Соната для горничной. 2-я серия

05:25 Петровка, 38

05:40 Призрак на двоих

07:10 Православная энциклопедия. Как справиться с унынием? Путешествие в Коломенское. Сюжеты Страшного суда в иконописи и монументальной живописи

07:40 «Шутки без бороды». Юмористический концерт

08:40 Под прицелом любви

10:50 Большая семья

11:30 События

11:45 Большая семья

13:10 Как извести любовницу за 7 дней. 1-я серия

13:47 Как извести любовницу за 7 дней. 2-я серия

14:30 События

14:45 Как извести любовницу за 7 дней. 3-я серия

15:59 Как извести любовницу за 7 дней. 4-я серия

17:10 Дело судьи Карелиной. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Тайная комната. Семейка Бушей

00:10 90-е. Во всём виноват Чубайс!

00:50 Специальный репортаж. Война микромиров

01:20 Хватит слухов! 73-я серия

01:45 Актёрские драмы. Клеймо Гайдая

02:25 Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые

03:05 Актёрские драмы. Жизнь взаймы

03:45 Актёрские драмы. Роль через боль

04:25 10 самых... Когда жена старше

04:55 Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды



НТВ



04:55 Стажёры. 9-я - 11-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Научное расследование Сергея Малозёмова

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Секрет на миллион. Тайны детей звёзд

23:15 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

23:55 Квартирник НТВ у Маргулиса. Академия современной музыки А. Белова и О. Кормухиной

01:25 Дачный ответ

02:15 Демоны. 7-я - 9-я серии

04:50 Стажёры. 12-я серия



5 канал



05:00 Великолепная пятёрка-5. Цена победы

05:40 Великолепная пятёрка-3. Роковая училка

06:15 Акватория. Омут

06:55 Акватория. Медовый месяц

07:30 Акватория. Пустое место

08:10 Акватория. Шикарный вечер

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Ольга Бузова. Когда я буду счастливой

10:45 Дознаватель. Ксива

11:40 Дознаватель. Мразь

12:40 Дознаватель. Жара

13:35 Дознаватель. Свидетель

14:30 Дознаватель. Игра

15:25 Дознаватель. Месть

16:20 Дознаватель. Чёрный король

17:20 Дознаватель. Кража

18:15 След. Волки и овцы

19:10 След. Такие разные игры

19:45 След. Штаны

20:35 След. Запретные области

21:20 След. Макрофаг

22:10 След. Игра в кости

23:10 След. Грогги

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Восемь лет спустя

01:55 Прокурорская проверка. Мухи

02:50 Прокурорская проверка. Пираньи

03:45 Прокурорская проверка. Собачье дело

04:40 Прокурорская проверка. Месть и не только



Домашний



05:00 Мелодия любви. 1-я и 2-я серии

06:30 Мелодия любви. 3-я и 4-я серии

08:20 Новая жена. 1-я и 2-я серии

10:30 Такая, как все. 1-я - 8-я серии

18:45 Скажи, подруга

19:00 Ветреный. 140-я - 143-я серии

22:20 И расцвёл подсолнух. 1-я - 4-я серии

02:00 Такая, как все. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:30 Comedy Баттл. 17-я серия

05:15 Открытый микрофон. Сезон 4. 68-я серия

06:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 69-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия

08:55 Модные игры. Сезон 2. 23-я серия

09:30 Однажды в России. Сезон 9. 228-я серия

10:00 Однажды в России. Сезон 9. 233-я серия

11:00 Однажды в России. Сезон 9. 235-я серия

12:00 Однажды в России. Сезон 9. 236-я серия

13:00 Полярный. Сезон 2. 15-я - 30-я серии

21:00 Конфетка. 2-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 58-я серия

00:00 Тринадцать друзей Оушена

02:10 Импровизация. Сезон 6. 172-я серия

03:00 Импровизация. Сезон 6. 173-я серия

03:45 Comedy Баттл. 18-я серия

04:35 Comedy Баттл. 19-я серия



СТС



04:55 Мультфильмы

05:15 Мультфильмы

05:30 Скоро будет дождь

05:50 Ералаш. Сезон 1. 190-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 191-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 168-я серия

06:05 Фиксики

06:25 Ничуть не страшно

06:35 Змей на чердаке

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Талант Нудика

06:55 Три кота. Теннис с папой

07:00 Три кота. Маленькие гонки

07:05 Три кота

07:10 Три кота. Тихий час

07:15 Три кота. Кто виноват?

07:20 Три кота. Аттракционы

07:25 Три кота

07:30 «Отель «У овечек». Игры для всех

07:40 «Отель «У овечек». Мастер на все руки

07:45 «Отель «У овечек»

07:50 «Отель «У овечек». Спортивные хлопоты

07:55 «Отель «У овечек». Младшая сестра

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. В поисках правды

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Шумные соседи

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Х»

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 14-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 243-я серия

10:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Ш»

10:10 Бандитки

12:05 Angry Birds в кино

14:00 Angry Birds-2 в кино

15:55 Человек-паук

18:20 Человек-паук 2

21:00 Человек-паук-3: Враг в отражении

23:50 Знамение

02:05 6 кадров. Сезон 6. 10-я - 14-я серии

03:55 6 кадров. Сезон 6. 16-я - 18-я серии

04:55 Наследство волшебника Бахрама



Матч ТВ



05:00 Что по спорту? Челябинск

05:30 Ты в бане!

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Команда МАТЧ

10:20 Баба Яга против

10:30 Бросок в прыжке: история Кенни Сейлорса

12:10 Новости

12:15 Все на Матч!

13:00 Лыжные гонки. Матч ТВ. Гонка звёзд. Прямой эфир

14:25 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-2023». Мужчины. Прямой эфир

16:25 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок чемпионов». Фристайл. Прямой эфир

17:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Кубань» (Краснодар). Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Зенит-Казань». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Аталанта». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:20 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-2023». Женщины

03:20 Новости

03:25 Смешанные единоборства. One FC



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Под куполом: чья защита надежней?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Украина: самое смертельное оружие

18:00 Ведьмина гора

19:50 Послезавтра

22:05 Война миров

00:25 Ночь страха

02:10 Другой мир: Войны крови

03:30 Жертва красоты



Звезда



04:50 Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт

06:20 Сказка про влюбленного маляра

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 По данным уголовного розыска...

10:40 Кремль 9. Ялта 45. Тайны дворцовых переговоров

11:45 Легенды музыки. Николай Караченцов

12:10 Легенды кино. Людмила Касаткина

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Главный день. МиГ-21 и конструктор Анатолий Брунов

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Двор, кружки, продленка. Жизнь после уроков

15:10 Не факт!

15:35 Война миров. Битва с фашистами за Украину

16:25 Великие битвы России

18:00 Новости дня

18:25 Великие битвы России

22:55 Батальоны просят огня. 1-я - 4-я серии

03:35 Меченый атом



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Франциск Ассизский «Похвала творениям»

07:05 Дюймовочка

07:35 Зимний вечер в Гаграх

09:05 Мы - грамотеи!

09:45 Человек с бульвара Капуцинов

11:20 Земля людей. Нганасаны. Зов предков

11:50 Эрмитаж. Аланы. Наследие, которое объединяет

12:20 Черные дыры. Белые пятна

13:00 Эффект бабочки. 4-я серия - «Август - император республики»

13:30 Эйнштейны от природы. 5-я серия

14:20 Рассказы из русской истории

15:40 Церемония вручения VIII Всероссийской премии «За верность науке»

18:05 Эдит Утесова. Жизнь в ритме JAZZ

18:45 Крёстный отец. Часть II

22:00 Агора

23:00 Жизнь - это роман

00:50 Танцуй, дерись, люби, умирай. В дороге с Микисом Теодоракисом

02:25 Мультфильмы. «Добро пожаловать!». «Скамейка». «Кот и клоун»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино. Сезон 1. 5-я серия

05:05 Простоквашино. Сезон 1. 47-я серия

05:10 Простоквашино. Сезон 1. 48-я серия

05:15 Простоквашино. Сезон 1. 1-я серия

05:25 Простоквашино. Сезон 1. 40-я серия

05:40 Пятница News. 19-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди« для Ани Хилькевич»

07:10 Кондитер. Сезон 5. 7-я серия - «Торт «Хогвартс« для Татьяны Морозовой»

08:40 Сердцеедки

11:20 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 26-я серия

13:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия

14:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия

16:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 44-я серия

18:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 46-я серия

20:40 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 33-я серия

22:20 Сердцеедки

01:00 Пятница News. 19-я серия

01:20 Настя, соберись! Сезон 1. 5-я серия

01:50 Настя, соберись! Сезон 1. 4-я серия

02:30 Настя, соберись! Сезон 1. 5-я серия

03:10 Пятница News. 19-я серия



МИР



05:00 Закон жизни

05:20 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:50 Горячий снег

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Дети понедельника

11:50 Пилот международных авиалиний. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Пилот международных авиалиний. 5-я - 8-я серии

18:30 Новости

18:45 Пилот международных авиалиний. 8-я - 16-я серии

01:55 Американская дочь

03:25 Летят журавли



Время начала передач - московское.



















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