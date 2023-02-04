Программа передач, ТВ программа на 4 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на субботу 4 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 04.02.2023
1 канал
00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Самогонщики». К 100-летию великого режиссера Леонида Гайдая
10:35 Леонид Гайдай. Все бриллианты короля комедии
11:40 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
13:15 Как Иван Васильевич менял профессию
14:10 12 стульев
17:15 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
18:00 Вечерние новости
18:20 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
19:10 Сегодня вечером. Леонид Гайдай
20:50 Пес Барбос и необычный кросс
21:00 Время
21:35 «Снова вместе. Ледниковый период». Финал
00:15 Бой претендентов на титул чемпиона мира. Прямой эфир. А. Батыргазиев (Россия) - Х. Корралес (Панама)
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Воронежская область. Моцарелла
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Только ты. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Дуэты шансона
20:00 Вести
21:00 Нарисуй меня счастливой
00:30 Доктор Улитка
03:50 Леший
ТВЦ
04:40 Соната для горничной. 2-я серия
05:25 Петровка, 38
05:40 Призрак на двоих
07:10 Православная энциклопедия. Как справиться с унынием? Путешествие в Коломенское. Сюжеты Страшного суда в иконописи и монументальной живописи
07:40 «Шутки без бороды». Юмористический концерт
08:40 Под прицелом любви
10:50 Большая семья
11:30 События
11:45 Большая семья
13:10 Как извести любовницу за 7 дней. 1-я серия
13:47 Как извести любовницу за 7 дней. 2-я серия
14:30 События
14:45 Как извести любовницу за 7 дней. 3-я серия
15:59 Как извести любовницу за 7 дней. 4-я серия
17:10 Дело судьи Карелиной. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Тайная комната. Семейка Бушей
00:10 90-е. Во всём виноват Чубайс!
00:50 Специальный репортаж. Война микромиров
01:20 Хватит слухов! 73-я серия
01:45 Актёрские драмы. Клеймо Гайдая
02:25 Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые
03:05 Актёрские драмы. Жизнь взаймы
03:45 Актёрские драмы. Роль через боль
04:25 10 самых... Когда жена старше
04:55 Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды
НТВ
04:55 Стажёры. 9-я - 11-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Научное расследование Сергея Малозёмова
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Секрет на миллион. Тайны детей звёзд
23:15 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
23:55 Квартирник НТВ у Маргулиса. Академия современной музыки А. Белова и О. Кормухиной
01:25 Дачный ответ
02:15 Демоны. 7-я - 9-я серии
04:50 Стажёры. 12-я серия
5 канал
05:00 Великолепная пятёрка-5. Цена победы
05:40 Великолепная пятёрка-3. Роковая училка
06:15 Акватория. Омут
06:55 Акватория. Медовый месяц
07:30 Акватория. Пустое место
08:10 Акватория. Шикарный вечер
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Ольга Бузова. Когда я буду счастливой
10:45 Дознаватель. Ксива
11:40 Дознаватель. Мразь
12:40 Дознаватель. Жара
13:35 Дознаватель. Свидетель
14:30 Дознаватель. Игра
15:25 Дознаватель. Месть
16:20 Дознаватель. Чёрный король
17:20 Дознаватель. Кража
18:15 След. Волки и овцы
19:10 След. Такие разные игры
19:45 След. Штаны
20:35 След. Запретные области
21:20 След. Макрофаг
22:10 След. Игра в кости
23:10 След. Грогги
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Восемь лет спустя
01:55 Прокурорская проверка. Мухи
02:50 Прокурорская проверка. Пираньи
03:45 Прокурорская проверка. Собачье дело
04:40 Прокурорская проверка. Месть и не только
Домашний
05:00 Мелодия любви. 1-я и 2-я серии
06:30 Мелодия любви. 3-я и 4-я серии
08:20 Новая жена. 1-я и 2-я серии
10:30 Такая, как все. 1-я - 8-я серии
18:45 Скажи, подруга
19:00 Ветреный. 140-я - 143-я серии
22:20 И расцвёл подсолнух. 1-я - 4-я серии
02:00 Такая, как все. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:30 Comedy Баттл. 17-я серия
05:15 Открытый микрофон. Сезон 4. 68-я серия
06:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 69-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия
08:55 Модные игры. Сезон 2. 23-я серия
09:30 Однажды в России. Сезон 9. 228-я серия
10:00 Однажды в России. Сезон 9. 233-я серия
11:00 Однажды в России. Сезон 9. 235-я серия
12:00 Однажды в России. Сезон 9. 236-я серия
13:00 Полярный. Сезон 2. 15-я - 30-я серии
21:00 Конфетка. 2-я серия
23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 58-я серия
00:00 Тринадцать друзей Оушена
02:10 Импровизация. Сезон 6. 172-я серия
03:00 Импровизация. Сезон 6. 173-я серия
03:45 Comedy Баттл. 18-я серия
04:35 Comedy Баттл. 19-я серия
СТС
04:55 Мультфильмы
05:15 Мультфильмы
05:30 Скоро будет дождь
05:50 Ералаш. Сезон 1. 190-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 191-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 168-я серия
06:05 Фиксики
06:25 Ничуть не страшно
06:35 Змей на чердаке
06:45 Три кота
06:50 Три кота. Талант Нудика
06:55 Три кота. Теннис с папой
07:00 Три кота. Маленькие гонки
07:05 Три кота
07:10 Три кота. Тихий час
07:15 Три кота. Кто виноват?
07:20 Три кота. Аттракционы
07:25 Три кота
07:30 «Отель «У овечек». Игры для всех
07:40 «Отель «У овечек». Мастер на все руки
07:45 «Отель «У овечек»
07:50 «Отель «У овечек». Спортивные хлопоты
07:55 «Отель «У овечек». Младшая сестра
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. В поисках правды
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Шумные соседи
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Х»
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 14-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 243-я серия
10:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Ш»
10:10 Бандитки
12:05 Angry Birds в кино
14:00 Angry Birds-2 в кино
15:55 Человек-паук
18:20 Человек-паук 2
21:00 Человек-паук-3: Враг в отражении
23:50 Знамение
02:05 6 кадров. Сезон 6. 10-я - 14-я серии
03:55 6 кадров. Сезон 6. 16-я - 18-я серии
04:55 Наследство волшебника Бахрама
Матч ТВ
05:00 Что по спорту? Челябинск
05:30 Ты в бане!
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Команда МАТЧ
10:20 Баба Яга против
10:30 Бросок в прыжке: история Кенни Сейлорса
12:10 Новости
12:15 Все на Матч!
13:00 Лыжные гонки. Матч ТВ. Гонка звёзд. Прямой эфир
14:25 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-2023». Мужчины. Прямой эфир
16:25 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок чемпионов». Фристайл. Прямой эфир
17:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Кубань» (Краснодар). Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Зенит-Казань». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Аталанта». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:20 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-2023». Женщины
03:20 Новости
03:25 Смешанные единоборства. One FC
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Под куполом: чья защита надежней?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Украина: самое смертельное оружие
18:00 Ведьмина гора
19:50 Послезавтра
22:05 Война миров
00:25 Ночь страха
02:10 Другой мир: Войны крови
03:30 Жертва красоты
Звезда
04:50 Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт
06:20 Сказка про влюбленного маляра
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 По данным уголовного розыска...
10:40 Кремль 9. Ялта 45. Тайны дворцовых переговоров
11:45 Легенды музыки. Николай Караченцов
12:10 Легенды кино. Людмила Касаткина
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Главный день. МиГ-21 и конструктор Анатолий Брунов
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Двор, кружки, продленка. Жизнь после уроков
15:10 Не факт!
15:35 Война миров. Битва с фашистами за Украину
16:25 Великие битвы России
18:00 Новости дня
18:25 Великие битвы России
22:55 Батальоны просят огня. 1-я - 4-я серии
03:35 Меченый атом
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Франциск Ассизский «Похвала творениям»
07:05 Дюймовочка
07:35 Зимний вечер в Гаграх
09:05 Мы - грамотеи!
09:45 Человек с бульвара Капуцинов
11:20 Земля людей. Нганасаны. Зов предков
11:50 Эрмитаж. Аланы. Наследие, которое объединяет
12:20 Черные дыры. Белые пятна
13:00 Эффект бабочки. 4-я серия - «Август - император республики»
13:30 Эйнштейны от природы. 5-я серия
14:20 Рассказы из русской истории
15:40 Церемония вручения VIII Всероссийской премии «За верность науке»
18:05 Эдит Утесова. Жизнь в ритме JAZZ
18:45 Крёстный отец. Часть II
22:00 Агора
23:00 Жизнь - это роман
00:50 Танцуй, дерись, люби, умирай. В дороге с Микисом Теодоракисом
02:25 Мультфильмы. «Добро пожаловать!». «Скамейка». «Кот и клоун»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино. Сезон 1. 5-я серия
05:05 Простоквашино. Сезон 1. 47-я серия
05:10 Простоквашино. Сезон 1. 48-я серия
05:15 Простоквашино. Сезон 1. 1-я серия
05:25 Простоквашино. Сезон 1. 40-я серия
05:40 Пятница News. 19-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди« для Ани Хилькевич»
07:10 Кондитер. Сезон 5. 7-я серия - «Торт «Хогвартс« для Татьяны Морозовой»
08:40 Сердцеедки
11:20 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 26-я серия
13:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия
14:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия
16:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 44-я серия
18:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 46-я серия
20:40 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 33-я серия
22:20 Сердцеедки
01:00 Пятница News. 19-я серия
01:20 Настя, соберись! Сезон 1. 5-я серия
01:50 Настя, соберись! Сезон 1. 4-я серия
02:30 Настя, соберись! Сезон 1. 5-я серия
03:10 Пятница News. 19-я серия
МИР
05:00 Закон жизни
05:20 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:50 Горячий снег
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Дети понедельника
11:50 Пилот международных авиалиний. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Пилот международных авиалиний. 5-я - 8-я серии
18:30 Новости
18:45 Пилот международных авиалиний. 8-я - 16-я серии
01:55 Американская дочь
03:25 Летят журавли
Время начала передач - московское.