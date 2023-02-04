Программа 1 канала на 4 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 1 канала на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 1 канал 04.02.2023
00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Самогонщики». К 100-летию великого режиссера Леонида Гайдая
10:35 Леонид Гайдай. Все бриллианты короля комедии
11:40 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
13:15 Как Иван Васильевич менял профессию
14:10 12 стульев
17:15 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
18:00 Вечерние новости
18:20 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
19:10 Сегодня вечером. Леонид Гайдай
20:50 Пес Барбос и необычный кросс
21:00 Время
21:35 «Снова вместе. Ледниковый период». Финал
00:15 Бой претендентов на титул чемпиона мира. Прямой эфир. А. Батыргазиев (Россия) - Х. Корралес (Панама)
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
В программе возможны изменения.