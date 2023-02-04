Программа 1 канала на 4 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 1 канала на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 04.02.2023



00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Самогонщики». К 100-летию великого режиссера Леонида Гайдая

10:35 Леонид Гайдай. Все бриллианты короля комедии

11:40 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

13:15 Как Иван Васильевич менял профессию

14:10 12 стульев

17:15 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

18:00 Вечерние новости

18:20 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

19:10 Сегодня вечером. Леонид Гайдай

20:50 Пес Барбос и необычный кросс

21:00 Время

21:35 «Снова вместе. Ледниковый период». Финал

00:15 Бой претендентов на титул чемпиона мира. Прямой эфир. А. Батыргазиев (Россия) - Х. Корралес (Панама)

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ



В программе возможны изменения.