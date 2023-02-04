Программа Россия 1 на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Россия 1 сегодня 04.02.2023



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Воронежская область. Моцарелла

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Только ты. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Дуэты шансона

20:00 Вести

21:00 Нарисуй меня счастливой

00:30 Доктор Улитка

03:50 Леший



В программе возможны изменения.