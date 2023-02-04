Программа Россия 1 на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Россия 1 сегодня 04.02.2023
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Воронежская область. Моцарелла
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Только ты. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Дуэты шансона
20:00 Вести
21:00 Нарисуй меня счастливой
00:30 Доктор Улитка
03:50 Леший
В программе возможны изменения.