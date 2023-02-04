Программа ТВЦ на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ сегодня 04.02.2023



04:40 Соната для горничной. 2-я серия

05:25 Петровка, 38

05:40 Призрак на двоих

07:10 Православная энциклопедия. Как справиться с унынием? Путешествие в Коломенское. Сюжеты Страшного суда в иконописи и монументальной живописи

07:40 «Шутки без бороды». Юмористический концерт

08:40 Под прицелом любви

10:50 Большая семья

11:30 События

11:45 Большая семья

13:10 Как извести любовницу за 7 дней. 1-я серия

13:47 Как извести любовницу за 7 дней. 2-я серия

14:30 События

14:45 Как извести любовницу за 7 дней. 3-я серия

15:59 Как извести любовницу за 7 дней. 4-я серия

17:10 Дело судьи Карелиной. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Тайная комната. Семейка Бушей

00:10 90-е. Во всём виноват Чубайс!

00:50 Специальный репортаж. Война микромиров

01:20 Хватит слухов! 73-я серия

01:45 Актёрские драмы. Клеймо Гайдая

02:25 Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые

03:05 Актёрские драмы. Жизнь взаймы

03:45 Актёрские драмы. Роль через боль

04:25 10 самых... Когда жена старше

04:55 Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды



В программе возможны изменения.