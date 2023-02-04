Программа ТВЦ на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ сегодня 04.02.2023
04:40 Соната для горничной. 2-я серия
05:25 Петровка, 38
05:40 Призрак на двоих
07:10 Православная энциклопедия. Как справиться с унынием? Путешествие в Коломенское. Сюжеты Страшного суда в иконописи и монументальной живописи
07:40 «Шутки без бороды». Юмористический концерт
08:40 Под прицелом любви
10:50 Большая семья
11:30 События
11:45 Большая семья
13:10 Как извести любовницу за 7 дней. 1-я серия
13:47 Как извести любовницу за 7 дней. 2-я серия
14:30 События
14:45 Как извести любовницу за 7 дней. 3-я серия
15:59 Как извести любовницу за 7 дней. 4-я серия
17:10 Дело судьи Карелиной. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Тайная комната. Семейка Бушей
00:10 90-е. Во всём виноват Чубайс!
00:50 Специальный репортаж. Война микромиров
01:20 Хватит слухов! 73-я серия
01:45 Актёрские драмы. Клеймо Гайдая
02:25 Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые
03:05 Актёрские драмы. Жизнь взаймы
03:45 Актёрские драмы. Роль через боль
04:25 10 самых... Когда жена старше
04:55 Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды
В программе возможны изменения.