Программа НТВ на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач НТВ сегодня 04.02.2023
04:55 Стажёры. 9-я - 11-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Научное расследование Сергея Малозёмова
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Секрет на миллион. Тайны детей звёзд
23:15 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
23:55 Квартирник НТВ у Маргулиса. Академия современной музыки А. Белова и О. Кормухиной
01:25 Дачный ответ
02:15 Демоны. 7-я - 9-я серии
04:50 Стажёры. 12-я серия
В программе возможны изменения.