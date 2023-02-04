Программа 5 канала на 4 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 04.02.2023



05:00 Великолепная пятёрка-5. Цена победы

05:40 Великолепная пятёрка-3. Роковая училка

06:15 Акватория. Омут

06:55 Акватория. Медовый месяц

07:30 Акватория. Пустое место

08:10 Акватория. Шикарный вечер

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Ольга Бузова. Когда я буду счастливой

10:45 Дознаватель. Ксива

11:40 Дознаватель. Мразь

12:40 Дознаватель. Жара

13:35 Дознаватель. Свидетель

14:30 Дознаватель. Игра

15:25 Дознаватель. Месть

16:20 Дознаватель. Чёрный король

17:20 Дознаватель. Кража

18:15 След. Волки и овцы

19:10 След. Такие разные игры

19:45 След. Штаны

20:35 След. Запретные области

21:20 След. Макрофаг

22:10 След. Игра в кости

23:10 След. Грогги

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Восемь лет спустя

01:55 Прокурорская проверка. Мухи

02:50 Прокурорская проверка. Пираньи

03:45 Прокурорская проверка. Собачье дело

04:40 Прокурорская проверка. Месть и не только



В программе возможны изменения.