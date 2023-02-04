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Программа 5 канала на сегодня, телепрограмма на весь день



Телепрограмма 5 канала на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач 5 канал сегодня 04.02.2023


05:00 Великолепная пятёрка-5. Цена победы
05:40 Великолепная пятёрка-3. Роковая училка
06:15 Акватория. Омут
06:55 Акватория. Медовый месяц
07:30 Акватория. Пустое место
08:10 Акватория. Шикарный вечер
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Ольга Бузова. Когда я буду счастливой
10:45 Дознаватель. Ксива
11:40 Дознаватель. Мразь
12:40 Дознаватель. Жара
13:35 Дознаватель. Свидетель
14:30 Дознаватель. Игра
15:25 Дознаватель. Месть
16:20 Дознаватель. Чёрный король
17:20 Дознаватель. Кража
18:15 След. Волки и овцы
19:10 След. Такие разные игры
19:45 След. Штаны
20:35 След. Запретные области
21:20 След. Макрофаг
22:10 След. Игра в кости
23:10 След. Грогги
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Восемь лет спустя
01:55 Прокурорская проверка. Мухи
02:50 Прокурорская проверка. Пираньи
03:45 Прокурорская проверка. Собачье дело
04:40 Прокурорская проверка. Месть и не только

В программе возможны изменения.









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