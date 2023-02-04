Программа СТС на 4 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма СТС на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач СТС 04.02.2023



04:55 Мультфильмы

05:15 Мультфильмы

05:30 Скоро будет дождь

05:50 Ералаш. Сезон 1. 190-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 191-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 168-я серия

06:05 Фиксики

06:25 Ничуть не страшно

06:35 Змей на чердаке

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Талант Нудика

06:55 Три кота. Теннис с папой

07:00 Три кота. Маленькие гонки

07:05 Три кота

07:10 Три кота. Тихий час

07:15 Три кота. Кто виноват?

07:20 Три кота. Аттракционы

07:25 Три кота

07:30 «Отель «У овечек». Игры для всех

07:40 «Отель «У овечек». Мастер на все руки

07:45 «Отель «У овечек»

07:50 «Отель «У овечек». Спортивные хлопоты

07:55 «Отель «У овечек». Младшая сестра

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. В поисках правды

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Шумные соседи

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Х»

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 14-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 243-я серия

10:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Ш»

10:10 Бандитки

12:05 Angry Birds в кино

14:00 Angry Birds-2 в кино

15:55 Человек-паук

18:20 Человек-паук 2

21:00 Человек-паук-3: Враг в отражении

23:50 Знамение

02:05 6 кадров. Сезон 6. 10-я - 14-я серии

03:55 6 кадров. Сезон 6. 16-я - 18-я серии

04:55 Наследство волшебника Бахрама



В программе возможны изменения.