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Программа СТС на сегодня, телепрограмма на весь день



Телепрограмма СТС на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач СТС сегодня 04.02.2023


04:55 Мультфильмы
05:15 Мультфильмы
05:30 Скоро будет дождь
05:50 Ералаш. Сезон 1. 190-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 191-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 168-я серия
06:05 Фиксики
06:25 Ничуть не страшно
06:35 Змей на чердаке
06:45 Три кота
06:50 Три кота. Талант Нудика
06:55 Три кота. Теннис с папой
07:00 Три кота. Маленькие гонки
07:05 Три кота
07:10 Три кота. Тихий час
07:15 Три кота. Кто виноват?
07:20 Три кота. Аттракционы
07:25 Три кота
07:30 «Отель «У овечек». Игры для всех
07:40 «Отель «У овечек». Мастер на все руки
07:45 «Отель «У овечек»
07:50 «Отель «У овечек». Спортивные хлопоты
07:55 «Отель «У овечек». Младшая сестра
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. В поисках правды
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Шумные соседи
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Х»
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 14-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 243-я серия
10:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Ш»
10:10 Бандитки
12:05 Angry Birds в кино
14:00 Angry Birds-2 в кино
15:55 Человек-паук
18:20 Человек-паук 2
21:00 Человек-паук-3: Враг в отражении
23:50 Знамение
02:05 6 кадров. Сезон 6. 10-я - 14-я серии
03:55 6 кадров. Сезон 6. 16-я - 18-я серии
04:55 Наследство волшебника Бахрама

В программе возможны изменения.









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