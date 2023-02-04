Программа Матч ТВ на 4 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 04.02.2023



05:00 Что по спорту? Челябинск

05:30 Ты в бане!

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Команда МАТЧ

10:20 Баба Яга против

10:30 Бросок в прыжке: история Кенни Сейлорса

12:10 Новости

12:15 Все на Матч!

13:00 Лыжные гонки. Матч ТВ. Гонка звёзд. Прямой эфир

14:25 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-2023». Мужчины. Прямой эфир

16:25 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок чемпионов». Фристайл. Прямой эфир

17:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Кубань» (Краснодар). Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Зенит-Казань». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Аталанта». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:20 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-2023». Женщины

03:20 Новости

03:25 Смешанные единоборства. One FC



В программе возможны изменения.