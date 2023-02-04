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Программа Матч ТВ на сегодня, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Матч ТВ на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Матч ТВ сегодня 04.02.2023


05:00 Что по спорту? Челябинск
05:30 Ты в бане!
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Команда МАТЧ
10:20 Баба Яга против
10:30 Бросок в прыжке: история Кенни Сейлорса
12:10 Новости
12:15 Все на Матч!
13:00 Лыжные гонки. Матч ТВ. Гонка звёзд. Прямой эфир
14:25 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-2023». Мужчины. Прямой эфир
16:25 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок чемпионов». Фристайл. Прямой эфир
17:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Кубань» (Краснодар). Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Зенит-Казань». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Аталанта». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:20 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-2023». Женщины
03:20 Новости
03:25 Смешанные единоборства. One FC

В программе возможны изменения.









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