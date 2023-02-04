Программа РЕН ТВ на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач РЕН ТВ сегодня 04.02.2023



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Под куполом: чья защита надежней?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Украина: самое смертельное оружие

18:00 Ведьмина гора

19:50 Послезавтра

22:05 Война миров

00:25 Ночь страха

02:10 Другой мир: Войны крови

03:30 Жертва красоты



В программе возможны изменения.