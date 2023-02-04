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Программа Звезда на 4 февраля 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Звезда на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Звезда 04.02.2023

04:50 Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт
06:20 Сказка про влюбленного маляра
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 По данным уголовного розыска...
10:40 Кремль 9. Ялта 45. Тайны дворцовых переговоров
11:45 Легенды музыки. Николай Караченцов
12:10 Легенды кино. Людмила Касаткина
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Главный день. МиГ-21 и конструктор Анатолий Брунов
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Двор, кружки, продленка. Жизнь после уроков
15:10 Не факт!
15:35 Война миров. Битва с фашистами за Украину
16:25 Великие битвы России
18:00 Новости дня
18:25 Великие битвы России
22:55 Батальоны просят огня. 1-я - 4-я серии
03:35 Меченый атом

В программе возможны изменения.









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