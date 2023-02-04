Программа Звезда на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда сегодня 04.02.2023



04:50 Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт

06:20 Сказка про влюбленного маляра

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 По данным уголовного розыска...

10:40 Кремль 9. Ялта 45. Тайны дворцовых переговоров

11:45 Легенды музыки. Николай Караченцов

12:10 Легенды кино. Людмила Касаткина

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Главный день. МиГ-21 и конструктор Анатолий Брунов

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. Двор, кружки, продленка. Жизнь после уроков

15:10 Не факт!

15:35 Война миров. Битва с фашистами за Украину

16:25 Великие битвы России

18:00 Новости дня

18:25 Великие битвы России

22:55 Батальоны просят огня. 1-я - 4-я серии

03:35 Меченый атом



В программе возможны изменения.