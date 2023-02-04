Программа Культура на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура сегодня 04.02.2023



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Франциск Ассизский «Похвала творениям»

07:05 Дюймовочка

07:35 Зимний вечер в Гаграх

09:05 Мы - грамотеи!

09:45 Человек с бульвара Капуцинов

11:20 Земля людей. Нганасаны. Зов предков

11:50 Эрмитаж. Аланы. Наследие, которое объединяет

12:20 Черные дыры. Белые пятна

13:00 Эффект бабочки. 4-я серия - «Август - император республики»

13:30 Эйнштейны от природы. 5-я серия

14:20 Рассказы из русской истории

15:40 Церемония вручения VIII Всероссийской премии «За верность науке»

18:05 Эдит Утесова. Жизнь в ритме JAZZ

18:45 Крёстный отец. Часть II

22:00 Агора

23:00 Жизнь - это роман

00:50 Танцуй, дерись, люби, умирай. В дороге с Микисом Теодоракисом

02:25 Мультфильмы. «Добро пожаловать!». «Скамейка». «Кот и клоун»

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.