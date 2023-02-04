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Программа Культура на сегодня, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Культура на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Культура сегодня 04.02.2023


03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Франциск Ассизский «Похвала творениям»
07:05 Дюймовочка
07:35 Зимний вечер в Гаграх
09:05 Мы - грамотеи!
09:45 Человек с бульвара Капуцинов
11:20 Земля людей. Нганасаны. Зов предков
11:50 Эрмитаж. Аланы. Наследие, которое объединяет
12:20 Черные дыры. Белые пятна
13:00 Эффект бабочки. 4-я серия - «Август - император республики»
13:30 Эйнштейны от природы. 5-я серия
14:20 Рассказы из русской истории
15:40 Церемония вручения VIII Всероссийской премии «За верность науке»
18:05 Эдит Утесова. Жизнь в ритме JAZZ
18:45 Крёстный отец. Часть II
22:00 Агора
23:00 Жизнь - это роман
00:50 Танцуй, дерись, люби, умирай. В дороге с Микисом Теодоракисом
02:25 Мультфильмы. «Добро пожаловать!». «Скамейка». «Кот и клоун»
03:00 Перерыв в вещании

В программе возможны изменения.









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