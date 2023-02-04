Программа Пятница на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Пятница сегодня 04.02.2023
05:00 Простоквашино. Сезон 1. 5-я серия
05:05 Простоквашино. Сезон 1. 47-я серия
05:10 Простоквашино. Сезон 1. 48-я серия
05:15 Простоквашино. Сезон 1. 1-я серия
05:25 Простоквашино. Сезон 1. 40-я серия
05:40 Пятница News. 19-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди« для Ани Хилькевич»
07:10 Кондитер. Сезон 5. 7-я серия - «Торт «Хогвартс« для Татьяны Морозовой»
08:40 Сердцеедки
11:20 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 26-я серия
13:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия
14:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия
16:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 44-я серия
18:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 46-я серия
20:40 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 33-я серия
22:20 Сердцеедки
01:00 Пятница News. 19-я серия
01:20 Настя, соберись! Сезон 1. 5-я серия
01:50 Настя, соберись! Сезон 1. 4-я серия
02:30 Настя, соберись! Сезон 1. 5-я серия
03:10 Пятница News. 19-я серия
В программе возможны изменения.