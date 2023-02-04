Программа Пятница на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница сегодня 04.02.2023



05:00 Простоквашино. Сезон 1. 5-я серия

05:05 Простоквашино. Сезон 1. 47-я серия

05:10 Простоквашино. Сезон 1. 48-я серия

05:15 Простоквашино. Сезон 1. 1-я серия

05:25 Простоквашино. Сезон 1. 40-я серия

05:40 Пятница News. 19-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди« для Ани Хилькевич»

07:10 Кондитер. Сезон 5. 7-я серия - «Торт «Хогвартс« для Татьяны Морозовой»

08:40 Сердцеедки

11:20 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 26-я серия

13:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия

14:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия

16:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 44-я серия

18:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 46-я серия

20:40 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 33-я серия

22:20 Сердцеедки

01:00 Пятница News. 19-я серия

01:20 Настя, соберись! Сезон 1. 5-я серия

01:50 Настя, соберись! Сезон 1. 4-я серия

02:30 Настя, соберись! Сезон 1. 5-я серия

03:10 Пятница News. 19-я серия



В программе возможны изменения.