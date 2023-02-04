Программа МИР на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР сегодня 04.02.2023
05:00 Закон жизни
05:20 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:50 Горячий снег
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Дети понедельника
11:50 Пилот международных авиалиний. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Пилот международных авиалиний. 5-я - 8-я серии
18:30 Новости
18:45 Пилот международных авиалиний. 8-я - 16-я серии
01:55 Американская дочь
03:25 Летят журавли
В программе возможны изменения.