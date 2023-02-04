Программа МИР на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 4 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР сегодня 04.02.2023



05:00 Закон жизни

05:20 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:50 Горячий снег

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Дети понедельника

11:50 Пилот международных авиалиний. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Пилот международных авиалиний. 5-я - 8-я серии

18:30 Новости

18:45 Пилот международных авиалиний. 8-я - 16-я серии

01:55 Американская дочь

03:25 Летят журавли



В программе возможны изменения.