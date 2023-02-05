Программа передач, ТВ программа на 5 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на воскресенье 5 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 05.02.2023



1 канал



01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00 Новости

06:10 Как Иван Васильевич менял профессию

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:45 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Казань

11:10 «Повара на колесах». Тобольск

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:25 «Сталинград». К 80-летию окончания Сталинградской битвы

17:00 «Добровольцы». Специальный репортаж

18:00 Вечерние новости

19:00 «Три аккорда». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Контейнер». 3-я серия

23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



03:50 Леший

05:51 Перерыв в вещании

06:15 Однажды и навсегда

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены

13:05 Только ты. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Тушенка. Солонина. Разведка

02:20 Однажды и навсегда



ТВЦ



04:55 Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды

05:50 Большая семья

07:30 Дальнобойщик. 1-я серия

08:22 Дальнобойщик. 2-я серия

09:10 Здоровый смысл

09:40 Соната для горничной. 1-я серия

10:31 Соната для горничной. 2-я серия

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Сицилианская защита

13:45 Москва резиновая. Допрос

14:30 Московская неделя

15:00 «Что бы это значило?» Юмористический концерт

16:50 Жена Штирлица

18:40 Выбирая себя. 1-я - 4-я серии

22:25 Арена для убийства. 1-я - 3-я серии

00:50 События

01:05 Арена для убийства. 4-я серия

01:55 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

02:05 На одном дыхании. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:50 Стажёры. 12-я серия

05:40 Стажёры. 13-я серия

06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Звезды сошлись

21:45 «Основано на реальных событиях». К 80-летию победы в Сталинградской битве. Живые и мертвые

00:25 ЧП. Расследование

00:55 Демоны. 10-я - 14-я серии

04:50 Демоны. 15-я серия



5 канал



05:00 Прокурорская проверка. Месть и не только

05:35 Прокурорская проверка. Квартира или жизнь

06:25 Холостяк. 1-я - 4-я серии

09:40 Без прикрытия. 1-я - 4-я серии

13:10 Телохранитель. 1-я - 4-я серии

16:45 След. Антикризисные меры

17:35 След. Иностранцы

18:20 След. Все относительно

19:00 След. Неизбежное наследство

19:45 След. Когда отказали тормоза

20:30 След. Выкуп за невесту

21:10 След. Кошмар на улице Газовой

21:55 След. Отчаянно ищу Свету

22:40 След. Оттенки красного

23:30 След. Лучшая жизнь

00:15 След. Пикник

00:50 След. Голод

01:30 Непокорная. 1-я - 5-я серии



Домашний



02:00 Такая, как все. 1-я - 4-я серии

05:20 6 кадров

05:40 Предсказания-2023. 1-я серия

06:30 Предсказания-2023. 2-я серия

07:25 Безотцовщина

09:15 Давайте познакомимся. 1-я и 2-я серии

11:10 Бойся, я с тобой. 1-я - 4-я серии

15:10 Тени старого шкафа. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 144-я - 147-я серии

22:35 Вышел ежик из тумана... 1-я - 4-я серии

02:25 Такая, как все. 5-я - 8-я серии



ТНТ



04:35 Comedy Баттл. 19-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 70-я серия

06:10 Открытый микрофон. Сезон 4. 71-я серия

07:00 СашаТаня. Сезон 7. 273-я - 277-я серии

09:30 Просто Михалыч. 1-я - 5-я серии

12:00 Остров

14:50 Матрица

17:30 Конг: Остров черепа

19:50 Довод

23:00 Это миниатюры. 3-я серия

00:00 Конфетка. 2-я серия

01:50 LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева. 2-я серия

02:15 LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева. 4-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 6. 174-я серия

03:30 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал»

04:40 Comedy Баттл. 1-я серия



СТС



04:50 Наследство волшебника Бахрама

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 192-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 193-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 188-я серия

06:05 Фиксики. Ключ-карта

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики. Граммофон

06:25 Мультфильмы

06:35 Мультфильмы

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Прогулка с папой

06:55 Три кота. Совсем не страшно

07:00 Три кота

07:10 Три кота. Игра для Бантика

07:15 Три кота. Счастливая бабочка

07:20 Три кота. Торт в подарок

07:25 Три кота

07:30 Царевны. Большое приключение

07:40 Царевны. Добрые дела

07:45 Царевны

07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Е»

08:35 Человек-паук

11:00 Человек-паук 2

13:35 Человек-паук-3: Враг в отражении

16:25 Стражи терракоты

18:15 Круэлла

21:00 Марсианин

23:55 Живое

01:50 6 кадров. Сезон 6. 19-я - 21-я серии

02:55 6 кадров. Сезон 6. 25-я - 29-я серии

04:35 6 кадров. Сезон 6. 34-я серия

04:55 Мультфильмы



Матч ТВ



05:00 Всё о главном

05:30 Третий тайм

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Ю. Ёнг Пак - Д. Тюлюлин. Прямой эфир

09:00 Смешанные единоборства. UFC. Д. Льюис - С. Спивак. Прямой эфир

11:40 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

12:10 Новости

12:15 Все на Матч!

13:00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка звёзд. Прямой эфир

14:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» - «Наполи». Прямой эфир

16:25 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок чемпионов». Фристайл. Прямой эфир

17:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Вердер». Прямой эфир

19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» - «Бавария». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:55 Новости

22:00 Футбол. Зимний кубок РПЛ. Конкурсы

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Милан». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) - «Тулица» (Тульская область)

03:20 Новости

03:25 Смешанные единоборства. UFC. Д. Льюис - С. Спивак



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломона

14:55 Библиотекарь-3: Проклятие иудовой чаши

16:45 Пирамида

18:25 Джуманджи: Зов джунглей

20:40 Джуманджи: Новый уровень

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:35 Меченый атом

05:10 Вторая мировая война. Возвращая имена

05:35 Аты-баты, шли солдаты...

07:15 В двух шагах от «Рая»

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №128

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Мария Батракова

13:05 Специальный репортаж

13:55 Не покидай меня. 1-я - 4-я серии

18:00 Главное с Ольгой Беловой

19:40 Легенды советского сыска

20:30 Легенды советского сыска. Годы войны

23:00 Фетисов

23:45 Шел четвертый год войны...

01:25 По данным уголовного розыска...

02:35 Сказка про влюбленного маляра

03:50 Легенда для оперши. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Лиса и волк». «Королевские зайцы». «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в гости». «Винни-Пух и день забот»

07:50 Цветы запоздалые

09:25 Тайны старого чердака. Ракурс и композиция

09:55 Диалоги о животных. 1-я серия - «Ташкентский зоопарк»

10:35 Семь нянек

11:50 Невский ковчег. Теория невозможного. К 150-летию со дня рождения Михаила Пришвина

12:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Виктор Некрасов. «В окопах Сталинграда»

13:05 Ирина Колпакова. Балерина - весна

13:45 Спектакль «Спящая красавица»

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком

17:10 Первые в мире. Виктор Сарианиди. Золото Бактрии

17:25 Пешком... Москва оперная

17:55 Ирина Винер представляет. Ильдар Абдразаков и звёзды мировой художественной гимнастики

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Человек с бульвара Капуцинов

21:45 Дуэлянтки

22:35 Татуированная роза

00:30 Диалоги о животных. 1-я серия - «Ташкентский зоопарк»

01:10 Семь нянек

02:25 «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Дождливая история»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино. Сезон 1. 44-я серия

05:05 Простоквашино. Сезон 1. 51-я серия

05:10 Простоквашино. Сезон 1. 52-я серия

05:20 Пятница News. 20-я серия

05:40 Кондитер. Сезон 5. 6-я серия - «Торт «Сумоист« для Дмитрия Красилова»

07:00 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт для Анастасии Волочковой»

08:20 Зовите шефа. Сезон 1. 6-я серия - «Истра. 2х45«

09:00 Такие разные близнецы

10:50 Такси

12:40 Такси-2

14:20 Такси-3

16:00 Такси-4

17:50 Такси 5

19:50 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»

21:00 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

22:20 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

23:30 Миллионер поневоле

01:20 Пятница News. 20-я серия

01:50 Настя, соберись! Сезон 1. 7-я серия

02:20 Настя, соберись! Сезон 1. 8-я серия

03:00 Пятница News. 20-я серия

03:20 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»



МИР



05:00 Мультфильмы

05:40 Не было печали

06:50 Осторожно, вирус!

07:40 Гараж

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Фронт без флангов. 1-я и 2-я серии

13:15 Фронт за линией фронта. 1-я и 2-я серии

16:00 Новости

16:15 Фронт за линией фронта. 2-я серия

16:35 Фронт в тылу врага. 1-я и 2-я серии

18:30 Вместе

19:30 Фронт в тылу врага. 2-я серия

20:30 Пилот международных авиалиний. 1-я - 4-я серии

00:00 Вместе

01:00 Пилот международных авиалиний. 5-я - 10-я серии



Время начала передач - московское.



















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