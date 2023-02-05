Программа передач, ТВ программа на 5 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на воскресенье 5 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 05.02.2023
1 канал
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00 Новости
06:10 Как Иван Васильевич менял профессию
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Казань
11:10 «Повара на колесах». Тобольск
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:25 «Сталинград». К 80-летию окончания Сталинградской битвы
17:00 «Добровольцы». Специальный репортаж
18:00 Вечерние новости
19:00 «Три аккорда». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Контейнер». 3-я серия
23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
03:50 Леший
05:51 Перерыв в вещании
06:15 Однажды и навсегда
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:05 Только ты. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Тушенка. Солонина. Разведка
02:20 Однажды и навсегда
ТВЦ
04:55 Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды
05:50 Большая семья
07:30 Дальнобойщик. 1-я серия
08:22 Дальнобойщик. 2-я серия
09:10 Здоровый смысл
09:40 Соната для горничной. 1-я серия
10:31 Соната для горничной. 2-я серия
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Сицилианская защита
13:45 Москва резиновая. Допрос
14:30 Московская неделя
15:00 «Что бы это значило?» Юмористический концерт
16:50 Жена Штирлица
18:40 Выбирая себя. 1-я - 4-я серии
22:25 Арена для убийства. 1-я - 3-я серии
00:50 События
01:05 Арена для убийства. 4-я серия
01:55 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
02:05 На одном дыхании. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:50 Стажёры. 12-я серия
05:40 Стажёры. 13-я серия
06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Звезды сошлись
21:45 «Основано на реальных событиях». К 80-летию победы в Сталинградской битве. Живые и мертвые
00:25 ЧП. Расследование
00:55 Демоны. 10-я - 14-я серии
04:50 Демоны. 15-я серия
5 канал
05:00 Прокурорская проверка. Месть и не только
05:35 Прокурорская проверка. Квартира или жизнь
06:25 Холостяк. 1-я - 4-я серии
09:40 Без прикрытия. 1-я - 4-я серии
13:10 Телохранитель. 1-я - 4-я серии
16:45 След. Антикризисные меры
17:35 След. Иностранцы
18:20 След. Все относительно
19:00 След. Неизбежное наследство
19:45 След. Когда отказали тормоза
20:30 След. Выкуп за невесту
21:10 След. Кошмар на улице Газовой
21:55 След. Отчаянно ищу Свету
22:40 След. Оттенки красного
23:30 След. Лучшая жизнь
00:15 След. Пикник
00:50 След. Голод
01:30 Непокорная. 1-я - 5-я серии
Домашний
02:00 Такая, как все. 1-я - 4-я серии
05:20 6 кадров
05:40 Предсказания-2023. 1-я серия
06:30 Предсказания-2023. 2-я серия
07:25 Безотцовщина
09:15 Давайте познакомимся. 1-я и 2-я серии
11:10 Бойся, я с тобой. 1-я - 4-я серии
15:10 Тени старого шкафа. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 144-я - 147-я серии
22:35 Вышел ежик из тумана... 1-я - 4-я серии
02:25 Такая, как все. 5-я - 8-я серии
ТНТ
04:35 Comedy Баттл. 19-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 70-я серия
06:10 Открытый микрофон. Сезон 4. 71-я серия
07:00 СашаТаня. Сезон 7. 273-я - 277-я серии
09:30 Просто Михалыч. 1-я - 5-я серии
12:00 Остров
14:50 Матрица
17:30 Конг: Остров черепа
19:50 Довод
23:00 Это миниатюры. 3-я серия
00:00 Конфетка. 2-я серия
01:50 LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева. 2-я серия
02:15 LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева. 4-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 6. 174-я серия
03:30 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал»
04:40 Comedy Баттл. 1-я серия
СТС
04:50 Наследство волшебника Бахрама
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 192-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 193-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 188-я серия
06:05 Фиксики. Ключ-карта
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики. Граммофон
06:25 Мультфильмы
06:35 Мультфильмы
06:45 Три кота
06:50 Три кота. Прогулка с папой
06:55 Три кота. Совсем не страшно
07:00 Три кота
07:10 Три кота. Игра для Бантика
07:15 Три кота. Счастливая бабочка
07:20 Три кота. Торт в подарок
07:25 Три кота
07:30 Царевны. Большое приключение
07:40 Царевны. Добрые дела
07:45 Царевны
07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Е»
08:35 Человек-паук
11:00 Человек-паук 2
13:35 Человек-паук-3: Враг в отражении
16:25 Стражи терракоты
18:15 Круэлла
21:00 Марсианин
23:55 Живое
01:50 6 кадров. Сезон 6. 19-я - 21-я серии
02:55 6 кадров. Сезон 6. 25-я - 29-я серии
04:35 6 кадров. Сезон 6. 34-я серия
04:55 Мультфильмы
Матч ТВ
05:00 Всё о главном
05:30 Третий тайм
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Ю. Ёнг Пак - Д. Тюлюлин. Прямой эфир
09:00 Смешанные единоборства. UFC. Д. Льюис - С. Спивак. Прямой эфир
11:40 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
12:10 Новости
12:15 Все на Матч!
13:00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка звёзд. Прямой эфир
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» - «Наполи». Прямой эфир
16:25 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок чемпионов». Фристайл. Прямой эфир
17:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Вердер». Прямой эфир
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» - «Бавария». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:55 Новости
22:00 Футбол. Зимний кубок РПЛ. Конкурсы
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Милан». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) - «Тулица» (Тульская область)
03:20 Новости
03:25 Смешанные единоборства. UFC. Д. Льюис - С. Спивак
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломона
14:55 Библиотекарь-3: Проклятие иудовой чаши
16:45 Пирамида
18:25 Джуманджи: Зов джунглей
20:40 Джуманджи: Новый уровень
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:35 Меченый атом
05:10 Вторая мировая война. Возвращая имена
05:35 Аты-баты, шли солдаты...
07:15 В двух шагах от «Рая»
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №128
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Мария Батракова
13:05 Специальный репортаж
13:55 Не покидай меня. 1-я - 4-я серии
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:40 Легенды советского сыска
20:30 Легенды советского сыска. Годы войны
23:00 Фетисов
23:45 Шел четвертый год войны...
01:25 По данным уголовного розыска...
02:35 Сказка про влюбленного маляра
03:50 Легенда для оперши. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Лиса и волк». «Королевские зайцы». «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в гости». «Винни-Пух и день забот»
07:50 Цветы запоздалые
09:25 Тайны старого чердака. Ракурс и композиция
09:55 Диалоги о животных. 1-я серия - «Ташкентский зоопарк»
10:35 Семь нянек
11:50 Невский ковчег. Теория невозможного. К 150-летию со дня рождения Михаила Пришвина
12:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Виктор Некрасов. «В окопах Сталинграда»
13:05 Ирина Колпакова. Балерина - весна
13:45 Спектакль «Спящая красавица»
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17:10 Первые в мире. Виктор Сарианиди. Золото Бактрии
17:25 Пешком... Москва оперная
17:55 Ирина Винер представляет. Ильдар Абдразаков и звёзды мировой художественной гимнастики
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Человек с бульвара Капуцинов
21:45 Дуэлянтки
22:35 Татуированная роза
00:30 Диалоги о животных. 1-я серия - «Ташкентский зоопарк»
01:10 Семь нянек
02:25 «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Дождливая история»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино. Сезон 1. 44-я серия
05:05 Простоквашино. Сезон 1. 51-я серия
05:10 Простоквашино. Сезон 1. 52-я серия
05:20 Пятница News. 20-я серия
05:40 Кондитер. Сезон 5. 6-я серия - «Торт «Сумоист« для Дмитрия Красилова»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт для Анастасии Волочковой»
08:20 Зовите шефа. Сезон 1. 6-я серия - «Истра. 2х45«
09:00 Такие разные близнецы
10:50 Такси
12:40 Такси-2
14:20 Такси-3
16:00 Такси-4
17:50 Такси 5
19:50 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»
21:00 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
22:20 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
23:30 Миллионер поневоле
01:20 Пятница News. 20-я серия
01:50 Настя, соберись! Сезон 1. 7-я серия
02:20 Настя, соберись! Сезон 1. 8-я серия
03:00 Пятница News. 20-я серия
03:20 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»
МИР
05:00 Мультфильмы
05:40 Не было печали
06:50 Осторожно, вирус!
07:40 Гараж
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Фронт без флангов. 1-я и 2-я серии
13:15 Фронт за линией фронта. 1-я и 2-я серии
16:00 Новости
16:15 Фронт за линией фронта. 2-я серия
16:35 Фронт в тылу врага. 1-я и 2-я серии
18:30 Вместе
19:30 Фронт в тылу врага. 2-я серия
20:30 Пилот международных авиалиний. 1-я - 4-я серии
00:00 Вместе
01:00 Пилот международных авиалиний. 5-я - 10-я серии
Время начала передач - московское.