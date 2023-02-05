Программа 1 канала на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 1 канала на 5 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 1 канал сегодня 05.02.2023
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00 Новости
06:10 Как Иван Васильевич менял профессию
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Казань
11:10 «Повара на колесах». Тобольск
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:25 «Сталинград». К 80-летию окончания Сталинградской битвы
17:00 «Добровольцы». Специальный репортаж
18:00 Вечерние новости
19:00 «Три аккорда». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Контейнер». 3-я серия
23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ
В программе возможны изменения.