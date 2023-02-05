Программа 1 канала на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 1 канала на 5 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал сегодня 05.02.2023



01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00 Новости

06:10 Как Иван Васильевич менял профессию

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:45 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Казань

11:10 «Повара на колесах». Тобольск

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:25 «Сталинград». К 80-летию окончания Сталинградской битвы

17:00 «Добровольцы». Специальный репортаж

18:00 Вечерние новости

19:00 «Три аккорда». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Контейнер». 3-я серия

23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ



В программе возможны изменения.